L'espoir de trouver des squelettes au Grund

Le projet de renaturation de la vallée de la Pétrusse à Luxembourg engendre des fouilles archéologiques qui viennent d'entrer dans une première phase. Les recherches pourraient révéler les dépouilles d'un ancien cimetière.

(ota avec jwi) – Il faut faire vite. Les archéologues ont en effet jusqu'au mois d'avril pour réaliser une première série de fouilles sur le parking de la rue Saint-Ulric à Luxembourg qui pourraient aboutir à la découverte de restes humains. Mais d'ici là, il faudra d'abord laisser passer les engins qui serviront dans le cadre de la renaturation de la vallée de la Pétrusse. Des travaux qui devront être bouclés pour la première édition du «Luxembourg Urban Garden», salon horticole prévu en 2023.

Christiane Bis, conservatrice du Centre national de recherche archéologique (CNRA) décrit au Luxemburger Wort cette première phase de fouilles. Celle-ci accompagne la pose d'une nouvelle conduite de gaz. Ainsi, les archéologues ne creusent actuellement que sur une bande très étroite. «Cela nous donne une section longitudinale du site et nous permet d'éviter d'endommager les vestiges médiévaux», relate la responsable des fouilles.

Les fouilles de plus grande envergure commenceront dans une seconde phase, d'ici le printemps, et devraient durer environ 6 mois. L'attention se porte ici principalement sur les vestiges du mur d'enceinte médiéval de la ville et sur ceux de l'église Saint-Ulric. «Le parking a été construit sur les murs de l'église et de l'ancien cimetière. Nous allons donc probablement tomber sur des squelettes», espère Christiane Bis.

Une fois les fouilles réalisées le parking de la rue Saint-Ulric disparaîtra sous un nouvel espace vert alors que de nouvelles places pour les voitures seront ajoutées de l'autre côté de la rivière.