L'audace visionnaire du festival Sonic Visions

(JFC, avec Daniel Conrad) - Dans un contexte festivalier morose au Luxembourg, le Sonic Visions a relevé le défi, en proposant 30 concerts sur quatre scènes, de jeudi à samedi soir à la Rockhal.

Mais au-delà de ces représentations musicales, le petit plus de ce festival consiste à élargir sa gamme, avec un vaste programme de soutien aux artistes au travers de nombreuses conférences sur l'industrie musicale dans son ensemble, de la production à la distribution et aux performances live.

A travers le «Musiclab», des personnalités musicales de marque comme Mac Reynolds, le manager des «Dragons de l'Imagine», qui transmettent leur savoir d'initiés à la scène, le festival crée la base d'une approche plus professionnelle de la scène et tisse les mailles d'un réseau plus fort. Cette perspective a attiré de nombreux fans et professionnels.