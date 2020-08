Il faudra encore patienter jusqu'au 4 octobre. Mais la salle de concerts emblématique de la capitale a décidé de reprendre ses live, avec une programmation faisant la part belle aux ambiances intimistes mais avec quelques belles voix à l'affiche.

L'Atelier remonte (doucement) le son

Date annulée. Annulée. Annulée. Depuis mars, la petite musique entourant la programmation de den Atelier, comme des autres lieux culturels, tournait en boucle. Privée de concerts, privée de spectateurs, la salle de la rue de Hollerich restait muette depuis que le covid-19 était venu perturber sa saison. Mais, en manque de son et de visiteurs, voilà le lieu qui a annoncé, mercredi, de prochains rendez-vous. Avec ce slogan : «Si vous ne pouvez pas changer les règles, prenez de nouvelles cartes».

Et dans son jeu, den Atelier a quelques as à proposer. Mais, épidémie oblige, les organisateurs préviennent d'avance : il y aura moins de spectateurs accueillis («show plus intimiste»), et surtout uniquement sur réservation. Pas de quoi décourager les fans, affamés de watts et de mélodies en live, et prêts à se plier à la billetterie on-line pour cela. Et le show devrait reprendre le dimanche 4 octobre, avec la venue de Serdar Somunc.

Ensuite, les musiciens s'enchaîneront derrière les amplis: la douce polonaise Hania Rani le 10 octobre, puis les rockers médiévaux de Faun (22 novembre), Stephan Eicher (25 novembre), puis les luxembourgeois Klein + Glass Museum (29 novembre) et -en cadeau avant Noël- la pop belge des Hooverphonic (12 décembre). Et tout cela sans l'agitation des 1.200 spectateurs que pouvait jusqu'alors accueillir l'Atelier.



Depuis le 29 mai dernier, les manifestations culturelles comme dans les théâtres, centres culturels, salles de concert, et lieux de culte peuvent accueillir à nouveau du public. Mais jamais plus de vingt personnes ne sont autorisées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et encore, sous condition d’appliquer deux règles : public assis obligatoirement (à des places désignées, avec masque si moins de deux mètres de séparation), tandis que les personnes encadrant le spectacle ou circulant sur les lieux doivent obligatoirement porter un masque.

