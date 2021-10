Heureux voyageurs des CFL qui voient la gare eschoise changer de visage de jour en jour, selon les humeurs et les couleurs d'artistes contemporains.

L'art fait halte en gare d'Esch-sur-Alzette

(pj avec Daniel CONRAD) Jusqu'au 30 octobre, Pantónio n'a qu'une adresse : la gare d'Esch-sur-Alzette. L'artiste portugais y a posé ses pots de peinture et ses bombes de couleurs. Invité par la Kulturfabrik, il va faire naître une oeuvre dans ce qui habituellement n'est qu'un lieu de passage, histoire de faire ralentir un peu le pas des usagers du rail.

Lui a choisi de plonger une partie des couloirs de la gare dans le bleu des mers. Plutôt dépaysant au pays des Terres rouges et de l'Alzette. Enfin presque, puisque du point de vue du créatif la fresque qu'il a entreprise est un hommage à la communauté portugaise qui a en partie forgé l'histoire de la capitale de la Minett. «Fortement influencée par la culture et le mode de vie portugais omniprésents à Esch, cette peinture murale donne vie à un monde marin de poissons, de bateaux, d'oiseaux et de mondes aquatiques». Avis à qui ne serait pas adepte du train, l'avancement de son travail peut être suivi sur son compte Facebook.

Depuis septembre, deux autres artistes ont aussi fait du site CFL leur lieu d'expression. Il s'agit de l'Italien Gola Hundun et du Belge Jaune. Les installations du premier s'enroulent comme des racines ou des vers autour des éléments techniques ou de l'architecture de la gare. Ici, rien que des matériaux naturels pour se réapproprier l'espace qu'ont fait leur les hommes du rail.

Jaune (ou Jonathan Pauwels), lui, envahit les recoins de ses pochoirs de petits bonshommes. Hommes de chantiers de 40 cm de haut qu'il colle ici ou là dans les positions les plus abracadabrantesques. Et les organisateurs d'assurer, très sérieusement, qu'il s'agit là d'«un hommage aux nombreux travailleurs sans lesquels aucun service ferroviaire ne fonctionnerait».

Tout ça est à mettre sur le compte de la septième édition du Kufa's Urban Art. Un projet qui a choisi la gare car non seulement c'est la «porte d'entrée de la ville d'Esch» mais l'an prochain ce sera aussi l'un des points de cristallisation de la manifestation Capitale européenne de la culture 2022. Bah quoi, on ne va pas se contenter seulement de la navette autonome dans les rues...

