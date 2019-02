L'acteur suisse Bruno Ganz, décédé samedi à 77 ans, restera dans l'histoire du cinéma mondial comme l'acteur magistral du rôle d'Hitler dans le film «La Chute» qui relate les derniers jours du dictateur nazi.

Culture 2 min.

L'acteur Bruno Ganz, qui incarna Hitler à l'écran, est mort

(AFP) - Acteur de langue allemande, il avait joué dans de nombreux films et productions théâtrales, mais c'est ce film sorti en 2004 qui l'avait rendu célèbre dans le monde entier.

Hitler est un personnage que les acteurs de langue allemande ont toujours refusé d'interpréter mais Bruno Ganz, né à Zurich, avait reconnu que le fait d'être Suisse permettait d'avoir la distance nécessaire.

«Le fait de ne pas être allemand m'a aidé, car je pouvais mettre mon passeport entre Hitler et moi», confiait-il au site The Arts Desk en 2005. Avant d'apparaître dans ce film nommé aux Oscars, il était déjà reconnu comme l'un des plus grands acteurs de langue allemande.



Bruno Ganz en Adolf Hitler dans La Chute Constantin Film

Maintes fois primé, il s'était fait connaître du grand public dès le milieu des années 1970 en interprétant plusieurs rôles au cinéma, notamment dans «L'Ami américain» et «Les Ailes du désir» de Wim Wenders.

Hitler, le rôle qui l'a hanté

Né en 1941 dans une famille ouvrière, Bruno Ganz avait décidé de quitter l'école très tôt pour devenir acteur, a raconté le média allemand Deutsche Welle. Enchaînant les petits boulots de vendeur en librairie et d'ambulancier pour survivre, il était parti tenter sa chance en Allemagne au début des années 1960.

Après avoir joué dans quelques-uns des théâtres les plus prestigieux d'Allemagne, il s'était fait remarquer par le cinéma qui lui offrira de très nombreux rôles.

Revenant sur «La Chute», il avait déclaré qu'il devait après chaque jour de tournage, «construire un mur ou un rideau de fer» dans sa tête. «Je ne voulais pas passer mes soirées à l'hôtel avec M. Hitler à mon côté».

Il avait ensuite confié au journal Berliner Morgenpost que ce rôle, qui l'avait propulsé parmi les plus grands acteurs du cinéma mondial, l'avait hanté pendant de longues années.

En juillet 2018, les médecins lui avaient décelé un cancer de l'intestin. Bruno Ganz aurait dû assumer le rôle de l'orateur dans l'opéra de Mozart «La Flûte enchantée» au Festival de Salzbourg. Mais il avait dû y renoncer.