«King of Stonks»: absurdités sur le marché financier

Nora SCHLOESSER

Ce n'est un secret pour personne que le capitalisme est mauvais et que les choses ne se passent pas toujours correctement dans le secteur financier - il n'y avait pas besoin d'une autre production traitant de la bourse et des cours des actions pour cela.

Néanmoins, Matthias Murmann et Philipp Käßbohrer, les créateurs de la série allemande à succès de Netflix «How to sell drugs online (fast)», ont décidé de traiter l'affaire Wirecard de manière satirique et d'en faire une comédie en six parties.

«King of Stonks» est le nom de la nouvelle série, dont le titre rappelle fortement le film «Schtonk !» d'Helmut Dietl, qui a en outre été mis en scène l'année dernière au Mamer Kinneksbond (voir LW du 19 novembre 2021), et indique ainsi déjà l'intrigue frauduleuse. Parallèlement, «Stonks» fait référence au mot américain «Stocks», qui signifie «action». Si seulement on avait été à moitié aussi innovant dans le storytelling que dans le titre...

Regard sur le monde de la finance

La jeune entreprise CableCash, dont le siège social se trouve à Düsseldorf, domine le marché financier allemand. La valeur des actions de la start-up augmente et l'argent coule à flots. Mais d'où proviennent réellement toutes ces sommes ? C'est la question que se posent le journaliste Tom Wielannd (Andreas Döhler), qui enquête sur les agissements criminels des entrepreneurs, et la vendeuse à découvert Sheila Williams (Larissa Sirah Herden), qui parie contre CableCash et spécule sur la baisse des cours.

Alors que le succès monte lentement à la tête du PDG narcissique et véreux Magnus Cramer (Matthias Brandt) et qu'il fait toujours des promesses vides à ses collaborateurs, son partenaire commercial Felix Armand (Thomas Schubert) - qui n'est pas son égal - tente de sauver l'entreprise de la faillite.

Pour ce faire, l'ambitieux Felix s'embourbe dans des intrigues criminelles et entre en contact avec la mafia et des entreprises douteuses. Il devient tout simplement un escroc et rappelle ainsi un peu l'imposteur Felix Krull de Thomas Mann. Et que serait une comédie (allemande) sans une histoire d'amour prévisible et compliquée ?

«King of Stonks» ne mâche définitivement pas ses mots et règle ses comptes sans scrupules avec l'ensemble du secteur financier, dans lequel les (vieux) hommes blancs sont aux commandes et où l'exploitation ne connaît pas de limites. Par le biais d'explications délirantes en voix off et de scènes exagérées, la série dévoile un aperçu du monde des start-up et de sombres secrets commerciaux. En outre, elle donne une plate-forme à des personnages qui ont beaucoup de choses à se reprocher.

Des intrigues prévisibles

Cependant, l'intrigue de cette satire reste prévisible du début à la fin. L'action est même redondante et oscille entre les fêtes excessives de Magnus Cramer, les cours fluctuants des actions et les tentatives désespérées de Felix Armand pour maintenir l'entreprise en vie et réussir le plus rapidement possible.

Outre le mégalomane Cramer, joué de manière extrêmement convaincante par Matthias Brandt, que ce soit dans son déguisement de carnaval ou dans son costume, Felix Armand semble beaucoup trop bienveillant et naïf. Il semble tout simplement ne pas avoir sa place dans ce monde où tout tourne autour de l'enrichissement.

Mais c'est précisément ce qui fait de lui un personnage sympathique de la série. Avec «King of Stonks», Matthias Murmann et Philipp Kässbohrer ont certes réussi à créer une série conceptuellement similaire à «How to sell drugs online (fast)», mais la nouvelle comédie ne peut guère rivaliser avec son prédécesseur en termes de suspense.

La production n'est toutefois pas complètement ratée; elle offre au moins quelques moments de rire aux spectateurs, mais semble pour l'essentiel trop exagérée et absurde.

Tous les épisodes de la série sont disponibles sur Netflix.

