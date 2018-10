Le sculpteur Jhang Meis redonne vie à un matériau qui l'a accompagné toute sa vie.

Culture 2 4 min.

Jhang Meis ou la mitraille ressuscitée

Le sculpteur Jhang Meis redonne vie à un matériau qui l'a accompagné toute sa vie.

Par Thierry Hick

C'est à force de réparer des locomotives, que Jhang Meis a, un peu par hasard, un jour découvert une passion qui ne le lâche plus depuis une vingtaine d'années: transformer des pièces de mitraille en objets d'art.



Sa nouvelle statue «Eternity» proche du centre 1535° de Differdange attend d'être inaugurée, son trophée pour le tournoi WTA à Kockelscheuer est remis ces jours-ci à la meilleure joueuse de tennis, ses sculptures pour la prochaine exposition qu'il partagera bientôt avec Rol Steimes au centre Aalt Stadhaus de Differdange sont prêtes: Jhang Meis a de l'acier sur l'établi. Et continue d'explorer les possibilités que lui offre sa matière de prédilection: la mitraille.



Après avoir suivi dans les années 1960 une formation d'ajusteur-mécanicien à la «Léierbud» de Differdange – à l'époque il n'était pas question de fermer l'Ecole professionnelle de l'usine Hadir (Arbed), ce sera le cas en 2014 –, Jhang Meis devient, après avoir «travaillé sur des locomotives pendant sept ans», instructeur dans le centre de formation qui l'a formé auparavant. Pour le départ à la retraite du directeur de l'usine de l'époque Lucien Marc, on lui demande de réaliser une sculpture comme cadeau de départ. «J'avais trois jours pour le faire. Je ne savais pas comment m'y prendre», se souvient aujourd'hui l'ancien ouvrier. «Après quelques décès dans ma famille, j'ai continué à faire des sculptures pour chasser les mauvaises pensées...»



Une rencontre déterminante



La rencontre avec le sculpteur-photographe-peintre Remo Raffaelli sera déterminante pour la suite. «En 2000, j'ai eu ma première exposition avec lui à Bourglinster.». Le duo poursuivra ses projets communs durant plusieurs années. «Je n'ai jamais suivi une formation artistique, je suis autodidacte et devenu artiste dans l'âme», s'enflamme Jhang Meis, qui après vingt ans de carrière peut se targuer de voir ses œuvres dispersées de «Madrid à Abou Dhabi». Ses sculptures font non seulement partie de collections privées, mais sont aussi le fruit de nombreuses commandes publiques. A Sanem, Roodt-sur-Syre ou sur le site de Belval... Jhang Meis a laissé son empreinte.



«Au début, mon travail était encore très artisanal. On me l'a reproché. Avec le temps, j'ai réussi à prendre mes distances avec les contraintes liées à la technique et au matériau. Des contraintes qui ont longuement marqué l'enseignant que j'étais. Mon approche est devenue de plus en plus libre, loin des obligations. Connaître le côté artisanal du travail pour m'exprimer en toute liberté a été un très grand avantage.»



Visite d'atelier en 360°: à découvrir en un seul coup de souris



Le matériau maîtrisé



Jhang Meis ne s'attaque qu'à l'acier. Les autres matériaux, la pierre, le bois, ne l'ont jamais attiré. «Je connais l'acier, je le maîtrise, je connais ses spécificités. Je ne connais rien au bois, à la pierre, je ne sais pas comment ils réagissent, comment ils se travaillent. Je ne vois pas pourquoi je les utiliserais.»



Alors que les pièces de sa maison de Soleuvre sont envahies de sculptures de différentes tailles – on en trouve aussi dans le jardin –, c'est dans son garage que Jhang Meis se retire pour travailler, non sans avoir enfilé son tablier de cuir, lissé par le temps. «Si possible tous les matins, trois ou quatre heures. Même à la retraite, il faut se motiver, avoir des défis. Peu importe le succès, il est important de se remettre en cause, en doute, pour ne pas couler à pic», lance le septuagénaire.



L'atelier est méticuleusement ordonné: chalumeaux, marteaux, perceuses, burins et autres outils attendent patiemment leur tour. Des photos de sculptures monumentales réalisées tapissent les quelques murs encore libres. A quelques pas de là, un amas de mitraille, tout aussi bien rangé que l'atelier. Des pièces de toutes tailles et de toutes formes vont bientôt être ressuscitées.

Des déchets recyclés



«Toutes ces pièces sont en fait des déchets de production, inutilisables pour l'industrie», note Jhang Meis, qui continue de s'approvisionner en partie «à l'usine, où j'ai passé de nombreuses années de ma vie».



Une partie de la sculture «Eternity» installée à l'entrée de Differdange Photo: Lisa Bildgen

Sa nouvelle œuvre «Eternity», installée à l'entrée de Differdange, a été réalisée dans un atelier spécialisé. En fait, les énormes pièces sont des chutes de production. «Avant de pouvoir récupérer un morceau de déchet, je ne sais pas toujours à quoi il va ressembler. Des fois, il faut attendre un an avant de trouver la pièce adéquate.» Avant de passer à la réalisation d'un nouveau projet, l'artiste commence selon les cas – surtout pour les grandes pièces – par réaliser une maquette à échelle réduite. Afin de contrôler les formes et les proportions, assure-t-il. La phase de réalisation apporte ensuite souvent son lot de surprises. D'autant plus que certaines œuvres peuvent peser jusqu'à 30 tonnes. «Lorsque les différentes pièces sont encore au sol, il faut pouvoir s'imaginer à quoi elles vont ressembler une fois réunies. Avant que les grues passent à l'action, c'est à chaque fois un moment bizarre et de peur...»

Où trouve-t-il son inspiration? «Dans mes souvenirs de voyages. La découverte d'autres cultures est mon réservoir d'idées. Il suffit de traverser la vie, les formes sont partout.»

Exposition Jhang Meis et Rol Steines du 24 octobre au 17 novembre au centre culturel Aalt Stadhaus de Differdange. Infos:



www.stadhaus.lu