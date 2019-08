Jean-Pierre Mocky tire sa révérence

Le Festival du cinéma américain de Deauville a rendu hommage à l’acteur Ray Liotta. A presque soixante ans et autant de longs métrages, Ray Liotta fait partie de ces acteurs qui ont une «gueule» lui permettant de jouer dans tous les genres. On retiendra dans sa filmographie des œuvres telles que «Les Affranchis» mais aussi «Copland» et «Hannibal». Rencontre.