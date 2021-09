Qui va succéder à Daniel Craig pour incarner 007, un espion qui doit rester à la fois iconique et à la page même après six décennies d'aventures au cinéma?

James Bond se cherche un nouveau visage

(AFP) - Un héritier (ou une héritière) pour James Bond? Les adieux programmés de Daniel Craig au rôle d'espion le plus célèbre de Sa Majesté posent la question de la succession dans le costume so british. Pendant quinze ans, James Bond a eu les yeux de Daniel Craig. L'acteur de 53 ans, qui a endossé le costume pour la première fois en 2006 avec Casino Royale et avait accepté de rempiler pour un ultime épisode, devrait cette fois laisser sa place.

Pas évident de le remplacer: en cinq films, dont Skyfall et Spectre, Daniel Craig aura su apporter sa patte au personnage de l'agent au permis de tuer, sans bouleverser les fondamentaux mis en place par l'écrivain Ian Fleming il y a 70 ans.

Daniel Craig «a sublimé le côté humain du personnage», exploitant l'idée d'un James Bond «crédible, qui doute, qui a peur, qui est un tueur mais a des sentiments», résume le spécialiste de la saga Laurent Perriot, coauteur notamment des Répliques cultes de la saga Bond, qui sort cet automne.

Un an après le décès de Sean Connery, qui avait inauguré le personnage dans les années 1960 en héros viril jusqu'à la caricature, le casting le plus couru de la planète est à nouveau ouvert.

Sur le papier, l'acteur doit être «jeune, vigoureux et séduisant, c'est le triptyque fondateur. A l'époque, le morphotype était celui d'un homme blanc, mais rien n'interdit d'imaginer un Bond noir, asiatique...», explique Guillaume Evin, auteur de nombreux ouvrages sur James Bond, dont Bond, la légende en 25 films.



Un choix qui enverrait un message, dans une industrie du cinéma qui ne cesse de s'interroger sur sa propension à perpétuer des stéréotypes: l'hypothèse de confier le rôle à l'acteur britannique noir Idris Elba (The Wire, Luther), soutenue par un ex-007, Pierce Brosnan, a déjà suscité de nombreux commentaires racistes.

Quant à l'idée d'un James Bond féminin, elle ne semble pas tenir la corde: dans Mourir peut attendre, James Bond tente de goûter à la retraite et c'est une jeune recrue, Nomi, qui récolte le matricule 007.

A l'écran, c'est donc une actrice britannique noire de 33 ans, Lashana Lynch, qui devrait endosser le costume de l'espion mais sans en prendre le nom, une façon de «muscler les personnages féminins» sans remplacer James Bond lui-même, souligne Guillaume Evin. Une petite révolution qui a déjà valu à l'actrice une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur le sujet par le magazine Radio Times, Daniel Craig a souligné qu'il fallait «de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur (...) Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond, quand il devrait plutôt y avoir des rôles aussi bons que celui de James Bond, mais créés pour une femme?».

Tom Hardy, Luke Evans et consorts

Toutes les combinaisons restent envisageables: visage connu de tous comme l'était à l'époque Roger Moore avec les séries Le Saint et Amicalement Vôtre ou talent moins identifié? Sujet de Sa Majesté ou star américaine? L'un des noms les plus cités est celui de Tom Hardy, qui a largement fait ses preuves, par exemple dans Mad Max: Fury Road ou chez Christopher Nolan endossant le rôle de méchant face à Batman (The Dark Knight Rises).

Mais son âge (44 ans) pourrait jouer contre lui: s'il faut un peu de bouteille pour incarner un héros comme James Bond, le prochain sera probablement choisi pour pouvoir durer jusqu'à l'horizon 2030-2035.

D'autres noms sont régulièrement avancés, dont ceux cités par les bookmakers: Regé-Jean Page, le héros de La Chronique des Bridgerton, James Norton, adulé sur le petit écran britannique, ou encore Luke Evans, vu dans de grosses productions comme Fast and Furious...