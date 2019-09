Le célèbre réalisateur, producteur et scénariste français âgé de 75 ans a été choisi pour chapeauter le jury du 12e festival du film d'Europe centrale et orientale du 3 au 20 octobre à Luxembourg.

Jacques Doillon président du jury au festival CinÉast

Jean-François COLIN

Pour sa douzième édition programmée du 3 au 20 octobre à la Cinémathèque de Luxembourg, le festival CinÉast s'offre un président de jury de choix en la personne du réalisateur français Jacques Doillon, âgé de 75 ans et père de l'artiste Lou Doillon.



Le jury de ce festival consacré aux films d'Europe centrale et orientale se compose de l’actrice luxembourgeoise Sophie Mousel, de la programmatrice des «Venice Days», l’Italienne Renata Santoro, du réalisateur et producteur égypto-luxembourgeois Adolf El Assal et du réalisateur et scénariste roumain Marius Olteanu. Il remettra le «Grand Prix» et le «Prix Spécial du Jury».

La 12e édition du festival CinÉast met cette année en lumière la Lituanie, ainsi que l'idée d'abattre les murs

Le jury presse attribuera le «Prix de la Critique», tandis que le public votera pour le «Prix du Public» ainsi que les «Prix du public du meilleur court-métrage», dans les catégories «fiction», «animation» et «documentaire».

La cérémonie d’attribution des prix du Festival CinÉast 2019, qui met cette année en lumière la Lituanie, ainsi que l'idée d'abattre les murs, se déroulera le samedi 19 octobre à 20 heures à la Cinémathèque de Luxembourg, 17, place du Théâtre à Luxembourg.

40 années de carrière, plus de 30 films

Pour rappel, en 40 années de carrière, Jacques Doillon a réalisé plus de 30 films, dont «Un sac de billes», «La drôlesse», «Le jeune Werther» ou «Ponette». Il a contribué à l’émergence d’actrices telles que Juliette Binoche, Sandrine Bonnaire ou Charlotte Gainsbourg, et a travaillé avec son ancienne compagne, Jane Birkin, ainsi qu'Isabelle Huppert notamment.

Son dernier film, «Rodin» (2017), sur le célèbre sculpteur français, mettant en vedette Vincent Lindon, a été son troisième opus sélectionné au Festival de Cannes.