Au Conservatoire le 21 avril

«J'essaie de renvoyer le spectateur dans la cour de récré»

Christophe NADIN Très populaire en Belgique francophone, l'humoriste Pablo Andres traverse pour la première fois la frontière pour nous replonger en enfance.

Pablo Andres a la cote dans le sud du royaume. Ses capsules déposées sur les réseaux sociaux cartonnent et ses apparitions à la télévision sous les traits de l'agent Verhaegen ou au côté des Diables Rouges ont fait le buzz ces dernières années. L'humoriste belge est de retour sur scène avec un spectacle intitulé «Gamin» dans lequel il convoque ses souvenirs d'enfant. A découvrir au Conservatoire le vendredi 21 avril.



Pablo Andres, est-ce facile de franchir les frontières pour faire rire un public peut-être moins familier?

C'est la première fois que je viens au Luxembourg. J'ai hâte. Les réseaux sociaux permettent de toucher les gens partout.

Y a-t-il vraiment un humour belge?

Nous sommes un petit pays avec beaucoup d'autodérision. On se fout de notre propre gueule. C'est bien d'avoir du recul par rapport à soi-même.

Votre spectacle s’intitule «Gamin». Retour en enfance, donc?

La thématique de l'enfance m'a toujours touché. J'ai toujours essayé à travers mon métier de nourrir l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Ce spectacle parle de ça. De rester à l’écoute de cet enfant, de ne pas trop se perdre dans le rôle de l'adulte et de ne pas trop se prendre au sérieux. Ici, j'essaie de renvoyer le spectateur dans la cour de récré, dans son enfance. Avec la même insouciance.

Quelle est la première image que vous gardez de vous, gamin?

Je me vois jouer au foot dans la cour de récré. J'ai eu une belle enfance remplie d'insouciance. J'ai vécu le moment présent. Boire un jus d'orange après avoir couru toute la journée par exemple. Ce sont ces petites choses simples qui m'ont rendu heureux. Retrouver ses potes, se déguiser, mettre des casseroles sur la tête pour donner l'impression d’être un soldat. Faire preuve d'imagination. J'essaie de replonger d'une façon ou d'une autre dans cette belle époque.

J'ai toujours essayé à travers mon métier de nourrir l'enfant qui sommeille en chacun de nous.

Avec un clin d’œil à la famille tout de même?

Oui, je me souviens de ces moments de partage. Je faisais marrer mes parents à table quand j'avais sept ans. Le spectacle n'est pas le syndrome de Peter Pan car j'ai la chance de rester un enfant à travers mon métier. Ce que j'essaie de faire, c'est d’aider les gens à ne pas oublier ces moments, à les reconnecter avec ceux-ci. On peut tous se perdre à vouloir être trop sérieux. Le poids des responsabilités d'un adulte peut nous faire oublier ce qu'on est au plus profond de nous.

Est-ce un peu romancé ou complètement autobiographique?

Je raconte mon histoire mais à travers les anecdotes, on est quelque part universel. Quand je parle de mon père, je parle de tous les papas. Pour la première fois, je suis parti de choses beaucoup plus personnelles, vraies mais ça reste de l’humour. Je n'ai pas d’autre prétention que de faire marrer les gens. J'utilise la caricature à travers mes personnages. Je zoome sur des petites choses puis je force un peu le trait pour les rendre drôles mais il y a tout le temps une part de vérité.

On passe forcément par des phases plus douloureuses. Quand on déroule le fil de son enfance, on les zappe ou on les transforme en humour?

J'ai eu une belle enfance. Je n'ai pas de souvenirs douloureux. Des moments moins faciles oui comme avec cette pandémie. C'est la beauté de l'humour. Il permet de transformer ces moments en rires pour mieux les digérer. L'autodérision fait du bien à l'ego. Ça guérit certaines blessures parce que ça permet de les accepter.

Le poids des responsabilités d'un adulte peut nous faire oublier ce qu'on est au plus profond de nous.

Vous parlez aussi des coachs de vie. Que vous inspirent-ils?

Je suis assez fasciné par la pensée positive et, je l'avoue, je suis un grand consommateur. C'est pour ça que je ne peux m'empêcher de me moquer de certains codes très américains. Parfois ça n'a pas de sens. Cette façon de parler, de se comporter, de faire des raccourcis parfois un peu brutaux. Alors je sors une vanne. C'est un petit bisou même si c’est parfois violent ou moqueur. Mais il y a toujours de la bienveillance dans ce que je fais.

Vous êtes un touche-à-tout. On vous a vu à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur scène. C'est une façon de durer dans le métier?

Ce qui m'intéresse, c'est de faire marrer les gens.

Je viens de la scène. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Il y a quelque chose d'assez magique. Chaque support permet de m'exprimer et de développer les personnages que j'ai créés. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire marrer les gens. Quand j'avais 7 ans, ça me rendait heureux de réussir à décrocher un sourire ou un rire à ma maman. Si je peux rendre ça aux gens, je suis heureux.

Vous avez dit que la scène était une forme de thérapie. Pourquoi?

Elle permet d’exprimer plein de choses. C'est important de ressortir ce qu'on ressent. Même les choses qui énervent. Je transforme ça en positif. Elle ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet d'avoir du recul.

L'un des risques du métier, c’est de se répéter. Comment prend-on conscience qu’on est en train de tourner en rond?

Photo: Romain Garcin

On ne peut pas se réinventer continuellement. C'est plus facile d'exploser à un moment donné que de durer dans le temps. J'ai la chance de faire ça depuis 10, 15 ans. J'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir vivre de ma passion. Je me remets en question de façon naturelle. Ce n'est pas toujours agréable car ça demande des sacrifices dans la vie. On ne voit pas ce qu'il y a derrière mais c'est énormément de travail. Et en même temps, c'est ce qui me fascine. J'aime pouvoir me surprendre moi-même. C'est comme ça qu'on avance. L'avantage de la comédie, c’est qu'on se bonifie avec le temps. C'est mon troisième spectacle et de loin le meilleur. Et la suite sera encore mieux. Parce que je suis rigoureux et très exigeant avec moi-même. Je ne me contente pas de ce que j'ai.

Est-il bon de s'installer au premier rang lors de votre spectacle?

Pour les gens qui aiment les sensations fortes, c'est mieux. C'est très interactif. J'aime bien titiller les gens mais avec beaucoup de bienveillance. On est là pour se marrer. Je sens les gens qui veulent jouer le jeu et ceux qui aiment moins…

