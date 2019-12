Du beau monde est annoncé pour la deuxième édition du festival les 12, 13 et 14 juin 2020. Au parc du Gaalgebierg, les live en plein air se succéderont avec têtes d'affiche et artistes à découvrir.

Izia, Arno et Sanson pimentent les Francofolies d'Esch

(pj) Même les organisateurs de la première édition des Francofolies d'Esch le reconnaissent: en 2018, l'événement musical a connu «un début balbutiant». Deux ans plus tard pourtant, la Ville et les organisateurs de ce qui reste l'un des festivals les plus renommés de France ont pourtant décidé de rebrancher les amplis, remonter une grande scène et mettre en avant une programmation alléchante.

Et pour la version 2020, les organisateurs tablent sur une fréquentation importante sur les 3 jours de musique et chansons. De l'ordre de 6.500 spectateurs par jour. A charge pour le site principal, le joli parc du Gaalgebierg sur les hauteurs d'Esch-sur-Alzette d'attirer les foules.

Demandez le programme

Vendredi 12 juin : l'événement débutera à la Kulturfabrik. A charge pour le lieu bien connu pour la diversité des artistes qui s'y produisent d'ouvrir le bal avec une «carte blanche» offerte par le coordinateur de l'événement, Loïc Clairet.



Samedi 13 juin : en plus du rappeur Yuzmv, l'électro du luxembourgeois Ryvage et la pop de Chaild, la tonique Izia sera la locomotive de la soirée. La fille de Jacques Higelin vient de sortir un brillant album, Citadelle, dont les titres devraient constituer le plat de résistance du show.

Dimanche 14 juin : à une semaine de la Fête de la Musique, place aux pointures. A la pop ensoleillée de Mayra Andrade, succédera l'accent du Plat pays du chanteur belge Arno.

Mais, incontestablement, le plat de résistance aura pour nom: Véronique Sanson. L'interprète devrait plonger parmi les perles de son répertoire pour enchanter les foules. Si vous aimez chantonner Vancouver, Besoin de personne ou Comme je l'imagine, ce concert est fait pour vous.

• La billetterie pour le festival ouvrira à partir du 9 décembre via le site francofolies.lu

