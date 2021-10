Et si le réalisateur luxembourgeois Donato Rotunno revenait de Los Angeles, le 27 mars prochain, les bras chargés d'un Oscar? En tout cas, son film a été retenu pour figurer parmi la sélection 2022.

«Io Sto bene» file vers les Oscars

Patrick JACQUEMOT Et si le réalisateur luxembourgeois Donato Rotunno revenait de Los Angeles, le 27 mars prochain, les bras chargés d'un Oscar? En tout cas, son film a été retenu pour figurer parmi la sélection 2022.

Le 8 février 2022, le cœur de Donato Rotunno et de l'équipe de la maison de production luxembourgeoise Tarantula battra un peu plus fort qu'à l'accoutumée. C'est à cette date que l'académie des Oscars dévoilera la liste des films retenus pour la 94ème édition de la prestigieuse cérémonie dédiée au cinéma. Et qui sait alors si Io Sto bene ne figurera pas parmi les œuvres retenues? En tout cas, c'est bien ce long-métrage que la commission nationale luxembourgeoise a retenu pour représenter le Grand-Duché à Hollywood.

Sentiments al dente avec «Io Sto Bene» Avec le film «Io Sto Bene», les sentiments n'ont pas d'âge et peuvent s'enraciner dans l'Italie de sa jeunesse ou une vie passée au Luxembourg.

En salle depuis le 13 octobre au Grand-Duché, le film a déjà attiré l'attention des critiques et des cinéphiles. Lui reste donc à passer l'épreuve du jury des Academy Awards, dans la catégorie meilleur film étranger. D'ici là, le film sera bientôt en compétition au Hof International Filmfestival en Allemagne et projeté en clôture du Festival du film Italien de Villerupt (qui se tient du 29 octobre au 14 novembre prochain).

Ce tableau romantique sur fond d'immigration italienne au Luxembourg a séduit la commission nationale par «la maîtrise de la réalisation, la direction des comédiens et la justesse des prises de vue. Les performances impressionnantes des artistes interprètes et des techniciens (en majorité des nationaux) ajoutent une touche créative supplémentaire à cette belle production».

Donato Rotunno avait déjà été retenu pour représenter le Grand-Duché aux Oscars, il y a six ans, avec son deuxième film de fiction, Baby(a)lone. Mais c'est d'abord comme producteur que le Luxembourgeois s'est fait un nom. De Io Sto bene (trad: Je vais bien), il dit qu'il s'agit «d'un drame de l’amour. Ce sont en fait les drames, les croisements de destins, les choix ou les non-choix qui permettent d’avancer dans la vie. Vos propos ne sont pas tristes. Le drame ou les petits drames du quotidien sont autant de locomotives de vie, de stimuli qui permettent d’avancer dans le bonheur».

Et le réalisateur de se défendre d'avoir mis sur pellicule une histoire purement italienne. «Non, on parle de l’Italie comme point de départ. L’Italie et aussi le point de départ de ma vie. C’est évidemment un hommage à la communauté italienne, puisque j’en viens. Mais on peut extrapoler sur la communauté portugaise au Luxembourg ou en Europe. Il y a tant de similitudes. Ce n’est pas la nationalité qui importe, c’est le parcours.»

De ce film qui sortira sur les écrans belges en mars 2022, Donato Rotunno reconnaît qu'il s'agit d'«un travail de douze années». Et d'expliquer : «J’ai eu ce luxe de prendre le temps de faire en profondeur les choses que j’aime. Ici, c’est un sujet que je porte parce que j’ai envie de le défendre. J’adore aussi mon travail de producteur pour canaliser, accompagner et chercher des réalisateurs, des talents, des histoires, des films qui racontent autrement et mieux que moi les sujets qui m’intéressent. Ma place dans l’ombre du producteur me convient très bien». Mais il est certain que les lumières des Oscars ne lui nuiraient pas non plus.

