Interpol et Peter Fox têtes d'affiche du festival Usina 23

Christophe NADIN Dudelange persiste et signe avec une seconde édition du festival Usina programmé les 3 et 4 juin prochains sur le site Neischmelz.

Ce que l'on pensait être un one shot va s'inscrire dans la durée. Usina, le festival lancé l'année dernière à Dudelange dans le cadre de Esch2022, revient en force avec une deuxième édition qui promet.



«Le public ne nous a pas laissé le choix», confessait John Resch. Le patron du centre culturel Opderschmelz est venu présenter le projet ce mercredi en fin de matinée en compagnie de deux autres partenaires: la commune de Dudelange et l'Atelier. La salle Gudde Wëllen est aussi associée à l'entreprise tout comme d'autres lieux culturels. Chacun apportera sa pierre à l'édifice d'une programmation qui a pris forme ces dernières semaines.

Gretel Hänlyn, une belle promesse

Peter Fox et Interpol seront les deux têtes d'affiche les 3 et 4 juin prochains. Le chanteur allemand jouit d'une énorme popularité outre-Rhin. Son premier album «Stadtaffe» a fait un tabac en 2008, affolant les charts germaniques. On attendait la suite avec impatience. L'artiste, qui ne cache pas son amour pour la francophonie en raison de ses origines, a préféré tourner encore et toujours avec Seeed, son groupe vu et revu sur les différentes scènes luxembourgeoises ces dernières années. Mais le single «Zukunft Pink» est venu mettre la puce à l'oreille d'un nouveau projet solo ces derniers mois. Fox viendra le défendre avec la verve et l'empathie qu'on lui connaît sur le site dudelangeois.

Le groupe Interpol roule sa bosse depuis plus de 20 ans et fait presque mouche à chaque sortie d'un album. On se demandait comment après «Turn On The Bright Lights» et «Antics», les deux premiers opus, le combo new-yorkais allait rester sur le dessus de la vague. Sans peut-être connaître les mêmes fulgurances, les productions suivantes ont installé Paul Banks et ses camarades dans la catégorie des groupes incontournables de la scène indie. «The Other Side of Make-Believe», le dernier-né, est la promesse de belles envolées sur le site dudelangeois.

La programmation est loin d'avoir livré tous ses verdicts. Gretel Hänlyn, une Londonienne de 20 ans, jouera le dimanche aussi. «Son univers se rapproche de celui de London Grammar ou de celui de Florence and the Machine», rappelle Michel Welter, le programmateur de l'Atelier.

Lime Garden, un groupe 100% féminin de Brighton ou encore le combo Blond renforceront la présence féminine sur le week-end. Ce sera l'une des particularités de cette seconde édition. «Nous sommes très sensibles à ce sujet et plus de 50% des scènes seront occupées par des femmes», poursuit Welter. John Resch voulait éviter de parler de chiffres, mais insistait sur la cohabitation avec le service de l'Égalité des chances. «C'est important d'en parler et de faire passer des messages. Je n'insiste pas sur la quantité, mais sur la qualité.»

Chaque «maison» de programmation comme par exemple les Rotondes ou encore la Kulturfabrik apportera sa touche personnelle à l'affiche ces prochaines semaines. La scène grand-ducale sera bien sûr déclinée dans les différents lieux puisque plusieurs scènes égayeront le site. La Casa Communa Stage, The Brewery, CNA-Pomhouse, Vestiaires & Wagonnage, l'Auditorium Opderschmelz et bien sûr la scène principale pour ne citer qu'elles.

Site remodelé

Ces niches imprimeront dans les têtes des festivaliers et resteront gravées plusieurs années, car le festival n'est pas près de s'arrêter si l'on en croit le bourgmestre. «Ce n'est pas dans notre ADN de ne faire les choses qu'une fois», insistait Dan Biancalana. «Ce site est unique en son genre. C'est le berceau de l'Arbed.» Quarante hectares remodelés ces prochains mois, car le Fonds du logement va se charger de construire des maisons et des commerces pour donner un nouveau cachet au quartier.

Les organisateurs en ont bien sûr tenu compte en redessinant déjà une structure pour les prochaines années. À découvrir sur le site Neischmelz pour des prix assez démocratiques puisque la place du samedi coûte 59 euros, celle du dimanche 49 euros et le pass week-end est disponible pour 82 euros. Les portes ouvriront à 14h. La suite et la fin de la programmation ainsi que les détails pratiques comme notamment le service des navettes seront dévoilés plus tard dans l'année.

