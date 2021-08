Après deux soirées musicales limitées en place, les organisateurs ont décidé de prolonger les festivités en organisant une journée caritative: les gains du dimanche seront entièrement reversés aux victimes des inondations d'Echternach.

Culture 2 min.

Inondations

Le festival e-Lake solidaire des sinistrés

Marie DEDEBAN

Pour son retour à Echternach après un an d'absence en raison du covid, le festival e-Lake 2021 joue la carte de la solidarité. Les recettes engendrées par les concerts du dimanche 8 août seront reversées aux sinistrés des inondations à Echternach, ont indiqué les organisateurs ce mardi.

Une façon d'aider «au moins de manière financière» ceux qui ont perdu leurs maisons et «ont subi des dommages matériels énormes», précise l'association en charge du festival dans un communiqué. «Les dégâts dans cette commune qui nous a toujours accueilli nous ont profondément affectés», complète Jempi Hoffmann, responsable communication. Après avoir aidé à nettoyer les rues, les organisateurs voulaient «se mobiliser davantage» en levant des fonds.

Les groupes luxembourgeois e.a. Hunng-Strëpp, Fred Barreto Group, Drop an Dowidder, Steven Pitman und dr gonZo & Steve R.I.O.T. ont accepté de participer à cette journée caritative. L'accès à la Cour de l'Abbaye, où se tiendront les concerts, reste gratuit. Seules les ventes de boissons, nourriture et autres goodies permettront donc de collecter des fonds.

Le festival E-Lake remet les watts Rock, pop, house et techno ont rendez-vous dès ce week-end 9, 10 et 11 août au bord du lac d'Echternach. Alors que d'autres grands rendez-vous musicaux coulent, ce festival flotte encore.

En revanche, la réservation reste obligatoire, les concerts étant limité à 500 personnes, comme les deux autres soirées du e-Lake festival, les 6 et 7 août. Les participants devront attester de leur état de santé via l'application CovidCheck. Une édition «un peu particulière», reconnaît l'association habituée à recevoir jusqu'à 25.000 festivaliers sur les trois jours, mais qui ne devrait pas rebuter les amateurs de musique électro. Francis of Delirium, DJ Nosi ou encore Iceleak figurent au programme. Et si les deux premières soirées affichent déjà complet, des places sont encore disponibles pour la journée de dimanche.

Le bus qui pique Le festival d'Echternach aura la quasi-primeur de l'Impf-Bus, le bus de la vaccination lancé sur les routes du pays désormais. Celui-ci s'arrêtera aux abords de la scène du E-lake pour offrir, sans rendez-vous, un accès au vaccin anticovid aux spectateurs qui le souhaitent, samedi 7 août (7h-20h) et dimanche 8 (16h-19h).

