Hip hop, reggae et modes de vie alternatifs à la Kulturfabrik

Ce samedi, la Kulturfabrik a accueilli le RootsTown Festival, un mix entre les mouvements urbains contemporains liés aux cultures hip hop et reggae.

(ChB) - Le RootsTown Festival Luxembourg a fait vibrer la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette ce samedi.

Sa mission: sensibiliser le public aux mouvements urbains contemporains au travers de deux cultures qui ont toujours fortement influencé la vie urbaine: le hip hop et le reggae – ce qui inclut la musique mais aussi d’autres formes d’expression artistique.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Laurent Ludwig Créations de vêtements en matériaux recyclés Laurent Ludwig Exposition Laurent Ludwig Stands ludiques pour les enfants Laurent Ludwig Exposition Laurent Ludwig Live Graffiti Laurent Ludwig Freestyle Football Laurent Ludwig Crossfire Sound Laurent Ludwig Création de salades personnalisées avec les légumes du potager du CIGL Esch Laurent Ludwig Freestyle Football Laurent Ludwig Crossfire Sound Laurent Ludwig Laurent Ludwig Crossfire Sound Laurent Ludwig Atelier cuisine Laurent Ludwig

Véritable passerelle entre la culture urbaine, les arts, les styles de vie en harmonie avec l’environnement et le développement durable, le festival a attiré de nombreux visiteurs.

Ateliers, concerts de groupes nationaux et internationaux, expos et performances artistiques live, DJ sessions, beatmaker live, spectacles de danse, conférenciers invités, tables rondes, sports urbains, gastronomie et bien plus, ont rythmé la journée.