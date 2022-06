Après deux ans de pause forcée à cause de la pandémie de covid, le Siren's Call était de retour samedi soir pour une foule de moments époustouflants.

Festival à Neimünster

„Here We Go Again“: Siren’s Call 2022

Nora SCHLOESSER Après deux ans de pause forcée à cause de la pandémie de covid, le Siren's Call était de retour samedi soir pour une foule de moments époustouflants.

Même le fracas de l'orage et la pluie battante n'ont pas réussi à freiner la foule dansante du festival : la 4e édition du Siren's Call a déchaîné une vague d'exaltation ce samedi.

Le public a eu droit à une série variée de concerts sur cinq scènes : De l'électro-pop au rock garage en passant par l'indie-folk, presque tous les genres étaient représentés.

Alors que le groupe post-punk The Clockworks et la chanteuse française de synthpop Fishbach ont fait salle comble au club Melusina - où se trouvait la Melusina Stage -, les têtes d'affiche Nothing but Thieves et, en premier lieu, The Hives ont donné un spectacle phénoménal et inoubliable.

Revivez les moments forts du festival avec la galerie de photos réalisée par le photographe du Luxemburger Wort Gilles Kayser.

