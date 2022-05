L'acteur Hayden Christensen revient dans un entretien avec le Luxemburger Wort sur son interprétation de Dark Vador et sur le tournage de la série «Obi-Wan Kenobi».

Culture 1 7 min.

Star Wars

Hayden Christensen: «Ce rôle a changé ma vie»

Mariam SCHAGHAGHI L'acteur Hayden Christensen revient dans un entretien avec le Luxemburger Wort sur son interprétation de Dark Vador et sur le tournage de la série «Obi-Wan Kenobi».

L'univers de Star Wars et ses fans tremblent à nouveau: une nouvelle mini-série sera diffusée à partir de fin mai sur Disney +, dans laquelle il sera question de la vie du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, qui a dû s'enfuir après la prise de pouvoir de l'Empire galactique. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec l'acteur ayant incarné Dark Vador, Hayden Christensen, pour lui soutirer quelques secrets sur les temps forts à venir.

Trois nouveaux films «Star Wars» à partir de 2022 Disney a annoncé dans un communiqué qu'une nouvelle trilogie allait voir le jour pour la célèbre saga entamée il y a 42 ans.

Hayden Christensen, j'espère que vous allez nous donner un petit avant-goût de ce que l'on verra dans la série. Pourra-t-on même vous «voir»?

(Rires) «Eh bien, la chronologie de la série tombe exactement à l'époque où je suis déjà Dark Vador. Je ne peux malheureusement pas dire exactement comment je vais apparaître...

Pourquoi pas?

«Parce que ce serait un spoiler pour les fans. Mais je peux dire que je n'ai pas été engagé uniquement pour me cacher derrière un masque. Mais tout le reste doit rester secret, même si c'est difficile pour moi. J'aimerais en dire plus, mais je ne veux gâcher le plaisir de personne.

Les combats au sabre laser seront-ils aussi bien planifiés et exécutés que dans les préquelles ?

«J'espère que oui ! (rires) Les chorégraphies de combat pour cette série sont incroyablement impressionnantes, je dois dire. Et il y en a plusieurs! J'ai vraiment hâte de voir la version finale de cette série.

Qu'est-ce que cela vous fait de revenir dans Star Wars? Comment vous a-t-on convaincu de revenir?

«Je n'ai pas eu besoin d'être convaincu, j'ai tout de suite été emballé par l'idée! J'étais très heureux d'être invité à reprendre mon rôle. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps! C'est formidable de se retrouver au cœur de l'univers de Star Wars. Ce rôle a toujours été très important pour moi. Je n'ai jamais cessé d'y penser, il est toujours resté avec moi. J'ai trouvé merveilleux de poursuivre le voyage de ce personnage légendaire.

Ressentez-vous moins de pression en jouant ce rôle aujourd'hui que pour les trois premiers films?

«Eh bien, cela reste Star Wars. Les attentes des fans sont gigantesques et je ne les prendrai jamais à la légère. Les fans sont extrêmement importants pour moi et je souhaite vraiment que nous puissions les satisfaire avec cette histoire. Notre objectif a toujours été que le public aime l'histoire de tout son cœur, et je pense que nous y sommes parvenus. Avec cette série, nous nous trouvons à un moment très intéressant de la chronologie de Star Wars. Je suis extrêmement impatient de voir comment les fans vont réagir.

Dark Vador est probablement l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Vous l'avez déjà joué avec et sans le masque emblématique, influencé par la culture des samouraïs. Que signifie ce masque pour vous ?

«Il est très important, bien sûr! Lorsque nous avons tourné les préquelles, je jouais principalement Anakin Skywalker, l'homme qui allait devenir Dark Vador. Ce n'est qu'à la fin de l'épisode 3 qu'il devient pleinement Vador. La fin du développement du personnage à l'époque a été le moment où j'ai mis le masque.

Cela a beaucoup compté, c'était la conclusion et l'adieu d'un personnage qui a changé ma vie. Revenir à ce point est donc aussi très émouvant pour moi. C'est un retour à ce monde, un retour à ce personnage. C'était presque surréaliste de remettre le casque et la combinaison.

Trouvez-vous que Dark Vador est un personnage nettement plus réaliste que les éternels sages et toujours équilibrés chevaliers Jedi? N'avons-nous pas tous ces deux côtés en nous?

«Si, et c'est ce qui rend ce personnage si attachant: son cheminement vers le côté obscur a été raconté de manière très crédible et compréhensible, comment il lutte avec son destin, comment il réalise qu'il est prédestiné à de grandes choses. C'est ce qui rend sa descente vers le côté obscur si réaliste et douloureuse.

Dans les films Star Wars originaux, Dark Vador représente clairement le mal ultime. Mais la trilogie préquelle décrit précisément son évolution vers ce statut - ce qui place le personnage sous une toute nouvelle lumière.

Quand je regarde ma vie, elle se divise entre l'avant-Star Wars et l'après-Star Wars. Hayden Christensen

Savez-vous aujourd'hui exactement pourquoi le créateur de Star Wars, George Lucas, vous a choisi à l'époque? Et comment avez-vous vécu la nouvelle?

«Je me souviens très bien de la façon dont j'ai passé l'audition, le processus de casting a duré une éternité! À la fin, il y a eu un test d'écran avec Natalie Portman, pour voir si l'alchimie était bonne.

Cette expérience à elle seule était déjà formidable et instructive pour moi - mais je ne m'attendais quand même pas à avoir une réelle chance d'obtenir le rôle. Cela semblait totalement hors de portée pour moi. Même lorsque j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'étais accepté, je n'y croyais pas vraiment. Et oui, ce rôle a changé toute ma vie.

Dans quel sens?

«Pas seulement au niveau de ma carrière. Dans ma vie privée aussi, tout a changé par la suite.

De quelle manière?

«Oh, tout! (Rires) Quand je regarde ma vie, elle se divise entre l'avant-Star Wars et l'après. Cette conversation téléphonique à l'époque a tout changé. Ce rôle m'a défini, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'avais alors que 21 ans...

Mais même aujourd'hui, je ressens le privilège d'être associé à ce grand personnage important. Il est toujours aussi spécial pour moi, et j'apprécie toujours autant ce tournant.

Entre les films et cette série, il y a de nombreuses années, pendant lesquelles la technique a énormément évolué ...

«C'était évidemment très différent! À l'époque, nous tournions les films devant des écrans verts et bleus pour que les effets spéciaux et les arrière-plans puissent être insérés plus tard.

Maintenant, nous tournons dans un environnement entièrement numérique, dans lequel les images et les effets sont directement introduits, nous sommes donc au milieu de ce monde - et cela donne une sensation encore différente. Quand on entre dans ces décors, on se croirait vraiment dans Star Wars.

C'est tout simplement génial. Cela change aussi la manière de jouer. C'est beaucoup plus facile quand on voit vraiment l'environnement. Cela m'a beaucoup aidé dans mon rôle.

Dans cette série, continuez-vous à jouer Dark Vador avec un conflit intérieur entre son côté clair et son côté obscur, ou bien est-il désormais dans sa position de méchant?

«Ce qui rend Dark Vador si intéressant pour moi en tant que personnage, c'est son combat intérieur. Il se définit par sa quête d'identité, la grande question de savoir où est sa vraie place. Dark Vador essaie de faire la paix avec son passé. L'image qu'il a de lui-même lui pose problème.

Tout le monde sait qu'il y a toujours une étincelle d'Anakin Skywalker dans Dark Vador. L'amour qu'il porte à son fils scelle son destin, et à la fin, il le rachète. Dans ses derniers instants, Anakin revient à la vie en lui, donc Anakin doit toujours être en lui.

Il est intéressant de noter qu'au début, les critiques étaient très sévères à votre égard, mais rétrospectivement, l'image globale a changé et vous avez été acclamé pour le rôle...

«En toute honnêteté? Bien sûr, c'était très stimulant pour moi à l'époque. Mais je m'en suis remis et d'une certaine manière, c'est loin derrière moi.»

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.