Gust Graas, artiste, homme d'affaires et pionnier de la télévision luxembourgeoise, s'est éteint à l'âge de 95 ans, a annoncé RTL mercredi soir dans l'émission "De Journal".

Culture 4

Gust Graas n'est plus

Gust Graas, artiste, homme d'affaires et pionnier de la télévision luxembourgeoise, s'est éteint à l'âge de 95 ans, a annoncé RTL mercredi soir dans l'émission "De Journal".

(LW) - Gust Graas est décédé à l'âge de 95 ans. Né à Esch-sur-Alzette en 1924, l'artiste, homme d'affaires et de média avait fréquenté le Lycée d'Echternach et le Lycée de garçons de Luxembourg. Enrôlé de force pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait déserté et s'était caché jusqu'à la fin de la guerre.

En 1951, Gust Graas fonde la CSJ, la section jeunesse du CSV. Un an plus tard, un doctorat en Droit en poche, il rejoint la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT), précurseur de l'actuel RTL Group où il a occupé des postes à responsabilités avant, en 1955, de se consacrer au développement de la télévision luxembourgeoise. C'est ainsi qu'il propose l'émission hebdomadaire Hei Elei, Kuck Elei (1969-1991).

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Gust Graas en 1979.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Gust Graas en 1979. Gust Graas et Manfred Lahnstein ( Bertelsmann). Photo: Rainer Holbe / Archives LW Gust Graas en compagnie de Gerhard Zeiler et d'Andy Bausch, en 2005. Photo: Serge Waldbillig Gust Graas en 1982. Photo: Armand Martiny / Archives Luxemburger Wort

Entre 1975 et 1988, il a dirigé la CLT et a contribué à la naissance de la première chaîne de télévision privée allemande, RTL Télévision. Au début des années 1960, Gust Graas participe au lancement de la compagnie aérienne Luxair et dirige ensuite son conseil d'administration durant 20 ans.

Le Premier ministre Xavier Bettel a exprimé ses condoléances à la famille et a rendu hommage à Gust Graas.

Ech drécken dem Gust Graas senger Famill mäin häerzlecht Bäileed aus. Mam Papp vum "Hei Elei, Kuck Elei", dem Virgänger vum aktuelle RTL Télé Lëtzebuerg soe mir engem Mënsch Äddi deen eist Land an eis Gesellschaft aktiv mat gepräägt huet. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 19, 2020

Peintre et sculpteur, Gust Graas s'était aussi fait un nom dans le monde des arts qu'il avait approché lors de ses études à Paris. En 1970, il avait reçu le Prix Grand-Duc Adolphe. Ses œuvres ont été exposées, entre autres, à Londres, Berlin et Madrid.

«Si vous êtes un entrepreneur, vous devez être créatif et innovant pour progresser. L'inspiration, même si elle fonctionne à différents niveaux, est la même», avait-il indiqué lorsqu'il avait évoqué la peinture et le monde des affaires.



Le Luxemburger Wort présente ses condoléances aux proches du défunt.