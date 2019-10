Guillaume Canet réalisera le prochain Astérix

Après la sortie du 38e album des aventures du célèbre Gaulois, «La fille de Vercingétorix» la semaine dernière, un nouveau film, avec Guillaume Canet aux commandes, verra le jour en 2020. Il s'intitulera «Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu».

Jean-François COLIN Après la sortie du 38e album des aventures du célèbre Gaulois, «La fille de Vercingétorix» la semaine dernière, un nouveau film, avec Guillaume Canet aux commandes, verra le jour en 2020. Il s'intitulera «Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu».

Après Alain Chabat ou Alexandre Astier, Guillaume Canet va se frotter à son tour au mythe Astérix. L'acteur et réalisateur français va en effet réaliser le prochain volet des aventures des deux Gaulois, une aventure qui les mènera bien loin de leur Gaule natale, puisque le film s'intitulera «Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu». Comme le laisse penser le titre, ces nouvelles aventures devraient se dérouler en Chine.

Sur Instagram, le réalisateur des «Petits mouchoirs» a posté ce week-end une photo de lui, accompagné des figurines des deux Gaulois.

Comme Alexandre Astier et Louis Clichy, qui ont signé «Astérix et le secret de la potion magique», Guillaume Canet s'attellera donc à un scénario original, avec Philippe Mechelen et Julien Hervé, co-scénaristes des «Tuche 2 et 3».

Hormis les débuts du tournage prévus au printemps prochain, aucune information n’a filtré concernant ce nouveau film. Reste à savoir qui incarnera les deux Gaulois, les derniers en date étant Edouard Baer et Gérard Depardieu en 2012 dans «Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté».

Guillaume Canet a toutefois glissé un indice dans un second post sur son compte Instagram officiel, publiant une photo de Gilles Lellouche et lui dans la peau des deux Gaulois, laissant penser que les deux acteurs interpréteront les deux héros.



Rappelons que le 38e album des célèbres héros gaulois de bande dessinée, intitulé «La fille de Vercingétorix», fruit de la collaboration entre le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad, est sorti la semaine dernière.