Par Anne Fourney

Du grand spectacle, cette soirée à la Rockhal! Gorillaz a commencé par le Luxembourg pour sa tournée européenne «Humanz Tour». La scénographie était époustouflante, mais quel dommage que le son ait été si mauvais: basses saturées, des vibrations intenses et profondes donnaient le sentiment d'avoir avalé l'une des enceintes. La saturation était telle qu'elle perturbait la perception des mélodies, pourtant léchées, de Gorillaz.

La jeune rappeuse Little Simz assure la première partie des concerts de Gorillaz. Elle est aussi sur le dernier album du groupe avec le morceau «Garage Palace», qu'ils ont interprété ensemble. De nombreux artistes que l'on retrouve en «guest stars» sur l'album «Humanz» se sont retrouvés sur la scène luxembourgeoise, en chair et en os ou sur l'écran. Cet écran, disposé à l'arrière de la scène, diffuse les images des personnages de l'univers fantasmagorique du groupe britannique.

Les critiques pas unanimes

Après le tremblement de terre sonore de Little Simz, le temps a semblé long avant que Gorillaz ne se mette à jouer. Pourtant, le premier morceau a été un transport immédiat dans l'univers du groupe, emmené par un Damon Albarn très pro et en forme, Telecaster en main. «M1A1» et son «Hello? Is anyone there?» avec ses tonalités à la Pink Floyd était un choix qui semblait finalement évident, accompagné d'une plongée immédiate dans l'univers graphique empreint de science-fiction via le grand écran. Ensuite, «Last Living Souls» s'imposait aussi comme une suite logique de ce premier morceau. La salle a répondu dès les premières notes avec enthousiasme. Ensuite, premier artiste invité, mais via l'écran: Popcaan pour «Saturnz Barz».

La Rockhal a fait salle comble ce 1er novembre (sa capacité d'accueil atteint 6.500 personnes debout)

L'album Humanz n'a pas fait l'unanimité des critiques, qui ont reproché à l'ensemble un manque de cohérence, voire une structure «bordélique» (Le Figaro, 28 avril). Il est aussi reproché à Gorillaz les nombreux invités de l'album, qui reléguerait Damon Albarn au rang d'invité, lit-on dans Le Monde.

Pour retrouver l'univers de Gorillaz, les clips de leur dernier album sont visibles sur leur site web: www.gorillaz.com.

