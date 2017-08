La maison française enrichit sa saga "Inside Chanel", consacrée à son histoire et à la personnalité de sa fondatrice, d'un nouvel épisode baptisé "Gabrielle ou la passion". Ce nouvel opus fait suite aux volets consacrés à l'insoumission et à la liberté de Gabrielle Chanel, deux autres traits distinctifs du caractère de la grande couturière et fondatrice de la maison de la rue Cambon.

Plus que "la" passion, ce sont les multiples passions de Gabrielle Chanel qui sont mises en avant dans ce court-métrage de près de deux minutes, une fois de plus consacré à la fondatrice de la maison française. Passionnée par la création, par les femmes, par le détail, par le travail, ou encore par les arts, Gabrielle Chanel, alias Coco, était connue pour son caractère entier, ne faisant jamais les choses à moitié. La grande couturière était également passionnée par la vie, et encore plus par l'amour. Sa passion amoureuse a d'ailleurs parfois nourri son oeuvre, comme en témoignent les blazers de Boy Capel ou les tweeds du duc de Westminster.

"Dans sa vie ou sa création, la passion anime Gabrielle et suit les battements de son coeur. (...) Un tempérament bouillonnant, passionné, qui fit siens trois verbes : saisir, oser et créer. Saisir l'air du temps, voire l'anticiper et créer celui à venir. Gabrielle Chanel est une visionnaire qui, avant tout autre, a deviné l'envie des femmes de se libérer des contraintes vestimentaires et sociales", explique la maison dans un communiqué.

Grâce à sa saga "Inside Chanel", la maison française permet au public - inconditionnels de la marque, passionnés ou simples curieux - de parcourir son histoire à travers le regard, le caractère, la personnalité, les voyages et les rencontres de Gabrielle Chanel. La saga se compose aujourd'hui de 21 épisodes, dont "La Veste", "Coco", "Coco selon Karl", "Le Camélia", ou encore "Le Temps Chanel".

"Gabrielle ou la passion" est à découvrir sur le site Inside Chanel dès le 19 août, date de naissance de Gabrielle Chanel.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.