Francofolies à Esch: Shaka Ponk annule son concert

La chanteuse surfe sur la vague "Mamma Mia ! Here We Go Again". Disponible dans les salles obscures depuis fin juillet, la suite de la comédie musicale réalisée par Ol Parker a inspiré Cher qui faisait partie du casting du film. Intitulé "Dancing Queen", l'album sortira le 28 septembre prochain, a annoncé ce jeudi Warner Bros. Records.