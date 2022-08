Par des températures chaudes, une musique survoltée, ça rafraîchit: Francis of Delirium était l'invité des Rotondes.

Congés annulés

Francis Of Delirium a enflammé les Rotondes

Le festival d'été «Congés Annulés» des Rotondes reste l'une des meilleures raisons de rester au Luxembourg, même en été. En effet, lorsque les températures montent, ce festival situé près de la gare est l'un des rares points de chute pour écouter de la bonne musique en live dans le pays.

Ce jeudi, Francis of Delirium, un groupe formé par Jana Bahrich, 19 ans, née à Bruxelles et ayant grandi au Canada, et de son acolyte Chris Hewett, y était sur scène. Il y a environ trois ans, tout a vraiment commencé pour l'auteure-compositrice-interprète Jana Bahrich au festival Screaming Fields à la Rockhal. Soudain, Francis of Delirium s'est retrouvé très demandé, surtout au Luxembourg.

Les Rotondes ont également joué un rôle important, comme l'année dernière, lorsque Francis of Delirium s'y est produit avec des musiciens de chambre. Entre-temps, le groupe a effectué des tournées en Grande-Bretagne et aux États-Unis, a donné des concerts en Allemagne et en Autriche et a participé à l'Iceland Airwaves, le festival de musique de Reykjavik.

Photos de la soirée du jeudi 4 août aux Rotondes:

