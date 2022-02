La citoyenne de Niederfeulen n’a pas franchi l’écueil des K.O. avec son interprétation de «Radioactive», une chanson du groupe Imagine Dragons.

Concours

Fin de l’aventure «The Voice» pour Virginie

Christophe NADIN La citoyenne de Niederfeulen n’a pas franchi l’écueil des K.O. avec son interprétation de «Radioactive», une chanson du groupe Imagine Dragons.

Le sort ne s'est pas montré clément avec Virginie Ranaivoson, la candidate du Luxembourg à «The Voice». La trentenaire s'est mesurée à Levandé et à Will, deux autres talents coachés par Black M, le rappeur parisien membre du groupe Sexion d'Assaut ce mardi soir sur la RTBF.

«On chantait pendant une minute ou un peu plus. Seul un des trois passait. A moins qu'un autre coach décide de vous ''voler''. Je m'attendais un peu à être éliminée. Levandé a une voix unique en son genre. C'est logique qu'il se qualifie», reconnaissait Virginie, pas du tout déçue de son aventure dans le télé-crochet belge.

Quels projets pour l'avenir ?

«J’avais choisi ''Radioactive'' du groupe Imagine Dragons. Black M m'a confortée dans ce choix dès le début. On a vraiment bien bossé pendant des semaines sur ce titre et je n'ai aucun regret car je suis contente de ma prestation. Je suis aussi fière de voir Levandé l'emporter tant il a été bon dans son interprétation de ''Not the End of the World'' de Katy Perry. Tout comme Will d'ailleurs avec ''Qui de nous deux'' de M. On s'est mutuellement soutenus.»

Les trois talents de Black M s'étaient donné le mot avec des tenues monochromes. Virginie était habillée tout en blanc. On retiendra son sourire et son envie de partager ses coups de cœur musicaux. «Je n'avais pas le projet de participer à ''The Voice''. Alors ne me demandez pas quels sont mes futurs envies», ponctue-t-elle dans un grand éclat de rire.

«Je vais écrire encore et toujours des chansons, nourrir les réseaux sociaux avec, attirer peut-être l'attention d'un producteur et qui sait si l'opportunité de sortir un EP ne se présentera pas un jour?»

En attendant, peut-être aurez-vous l'occasion de croiser Virginie au concert de Vianney dont elle est fan…

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.