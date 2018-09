L'industrie cinématographique a célébré son travail ce samedi. Gutland de Govinda Van Maele (Les Films Fauves) a reçu le Filmpräis 2018 de la meilleure production cinématographique luxembourgeoise.

Culture 12

Filmpraïs 2018: le cinéma luxembourgeois réuni, Gutland sacré

L'industrie cinématographique a célébré son travail ce samedi. Gutland de Govinda Van Maele (Les Films Fauves) a reçu le Filmpräis 2018 de la meilleure production cinématographique luxembourgeoise.

Oui, le Filmpräis est devenu une cérémonie teintée de politique. Il y a une raison valable à cela. L'industrie cinématographique, pas seulement certains producteurs et réalisateurs, mais tout un secteur, se sent abandonné par la politique.

Il est subventionné annuellement par l'État avec 34 millions d'euros mais l'industrie espère une augmentation de l'aide car de plus en plus de sociétés de production soumettent des projets de film.

12 Govinda Van Maele (dr.) et le producteur Gilles Chanial (Films Fauves) ont reçu le Filmpräis du meilleur long métrage Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Govinda Van Maele (dr.) et le producteur Gilles Chanial (Films Fauves) ont reçu le Filmpräis du meilleur long métrage Anouk Antony Vicky Krieps a reçu le prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans Gutland Anouk Antony Fils de Cyrus Neshvad (Cynefilms) a reçu le prix du meilleur court-métrage Anouk Antony Pol Cruchten a obtenu le prix du meilleur documentaire pour La supplication produit par la société Red Lion Anouk Antony Le prix du meilleur film d'animation a été attribué à The Breadwinner de Nora Twomey, une coproduction de Mélusine Productions Anouk Antony La grande-duchesse Maria Teresa et Paul Thilges remis le prix de la meilleure coproduction à Noces de Stephan Streker (Tarantula Luxembourg) Anouk Antony (de g. à dr.) Guy Daleiden du Filmfonds, le couple grand-ducal, le Premier ministre Xavier Bettel, et le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Anouk Antony Uli Simon a obtenu le Filmpräis pour la meilleure performance créative dans un long métrage dans le film Egon Schiele Anouk Antony Le spectacle a été dirigé par l'écrivain Guy Helminger (dr.) et les acteurs Elisabet Johannesdottir (g.) et Isaac Bush Anouk Antony Un invité inattendu! Anouk Antony Anouk Antony Dans les nouvelles productions télévisées et les nouveaux médias, la série Bad Banks de Christian Schwochow a remporté le Filmpräis. Le producteur Nicolas Steil (Iris Productions) a reçu le prix. Anouk Antony

Samedi soir, au Grand théâtre de la Ville de Luxembourg, neuf trophées ont été remis et, plus que jamais, les nominations comprenaient des films réalisés entièrement au Luxembourg.

Le spectacle était dirigé par l'écrivain Guy Helminger et les acteurs Isaac Bush et Elisabet Johannesdottir. L'événement a été encadré musicalement par les musiciens de jazz Michel Reis et Pol Belardi ainsi que par leur groupe Filmpräis.

Neuf trophées

Le film Gutland de Govinda Van Maele (Les Films Fauves) a été récompensé en tant que meilleur film luxembourgeois

Le premier prix de la soirée a été décerné au meilleur long métrage luxembourgeois en coproduction. La Grande-Duchesse et Paul Thilges ont proclamé en français "Le gagnant est..." Noces de Stephan Streker (Tarantula Luxembourg)

Le Filmpräis du meilleur film d'animation est allé à The Breadwinner de Nora Twomey (Mélusine Productions)

Pol Cruchten a reçu le prix du meilleur documentaire pour La supplication (Red Lion)

Fils de Cyrus Neshvad (Cynefilms) a reçu le Filmpräis du meilleur court métrage

Dans les nouvelles productions télévisées et les nouveaux médias, la série Bad Banks de Christian Schwochow (Iris Productions) a remporté le Filmpräis

L'équipe d'animation du Studio 352 a reçu le prix de la meilleure performance artistique dans un film d'animation pour The Breadwinner

Uli Simon a obtenu le Filmpräis pour la meilleure performance créative dans un long métrage. Il a été honoré pour ses costumes dans le film Egon Schiele

Pour son rôle de Lucy Loschetter dans le film Gutland, Vicky Krieps a obtenu le Filmpräis 2018 de la meilleure interprétation

Marc Thill (trad. ChB)