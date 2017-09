Par Marie-Laure Rolland



Dans «Loveless», Zenya et Boris sont sur le point de divorcer après plusieurs années de mariage. Une question n'est pas réglée: la garde de leur fils Alyosha, âgé de 12 ans. Aucun des deux n'en veut. Leur objectif: s'enfuir au plus vite de cet enfer conjugal pour refaire leur vie avec un nouveau partenaire. Dans l'histoire, Alyosha est passé par pertes et profits.

Une séquence magistrale met en scène la violence de cette indifférence: on voit Zenya (Marina Spivak) assise sur la cuvette des toilettes. Elle soulage sa vessie tout en évacuant sa rage et sa frustration à grand renfort de cris. Les invectives volent entre elle et son mari (Alexey Rozin) à travers la porte de la salle de bains qui est restée ouverte. Elle ne veut pas d'Alyosha; lui non plus. Ses besoins finis, elle se lève et sort de la salle de bains en claquant la porte. On découvre l'enfant recroquevillé sur lui-même dans un renfoncement du couloir, anéanti par ce qu'il vient d'entendre. Il s'enfuit. Il ne reviendra plus.

Commence alors la quête des parents, soudain confrontés à leur monstruosité, pour retrouver leur gamin. La police reste impuissante. C'est un collectif de volontaires qui va organiser la recherche – dans des séquences de type documentaire un peu longues.

Un égoïsme aveugle

Il y a un côté moralisateur dans ce film qui pointe du doigt l'égoïsme de ces adultes aveuglés par leur quête absolue de bonheur. Zenya et Boris sont intelligents, éduqués, pourtant ils sont incapables de voir la souffrance qui résulte de leur sauve-qui-peut conjugal. La mère est glaçante. On la voit pianoter son téléphone tandis que son fils n'arrive pas à avaler son petit déjeuner.



Elle lui parle rudement, sans la moindre empathie. «Je n'ai jamais aimé personne. Sauf ma mère quand j'étais petite mais elle m'a rejetée», confie-t-elle à son nouvel amant. Le père est moins agressif mais non moins coupable dans sa passivité. Il faudra la scène oppressante d'une visite de la morgue – où le corps d'enfant pourrait être celui de son fils – pour qu'il réalise le drame et reconnaisse qu' «on ne peut pas vivre sans amour».



Andrey Zvyagintsev voulait faire un film dans la veine du réalisateur de «Scènes de la vie conjugale», Ingmar Bergman. La première partie en est fortement imprégnée, soulignant avec une certaine crudité la violence des rapports conjugaux lorsque l'amour a déserté les cœurs. En revanche, la seconde partie ouvre sur la question de la responsabilité sociale dans de tels drames.



On quitte les intérieurs intimes pour l'extérieur: les bois qui entourent l'appartement, le poste de police, le bureau de Boris ou l'entreprise de Zenya. Notre société fabrique-t-elle des monstres dans l'indifférence générale? Ou la responsabilité incombe-t-elle à la manière dont les blessures se transmettent de génération en génération. En somme: Zenya et Boris ont-ils des circonstances atténuantes? La question est posée au spectateur également.

Dans son précédent film, le superbe «Léviathan» qui racontait le combat d'un homme pour sauver sa maison de l'avidité de promoteurs immobiliers, la nature était protectrice et nourricière. Ici, c'est comme si le mal était fait. On la sent cernée par la main de l'homme. Entre ces barres d'immeubles bétonnées datant de l'époque soviétique, l'humanité s'est abîmée.