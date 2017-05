par Thierry Hick



La start-up Aiva a été sollicitée par le ministère de la Culture pour la composition d'une œuvre originale pour les cérémonies de la fête nationale.



La jeune entreprise Aiva (Artificial Intelligence Virtual Artist) travaille, comme son nom l'indique, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Un puissant algorithme nourri de partitions classiques est ensuite capable de composer à son tour une œuvre musicale. Plusieurs partitions pour orchestre ou piano figurent déjà au catalogue de la société.



FLAC: une première réaction



Une évolution qui n'est pas au goût de tout le monde, semble-t-il. La Fédération luxembourgeoise des auteurs et compositeurs (FLAC) a réagi lundi matin en publiant une lettre ouverte adressée au ministre de la Culture.



«... si maintenant le Ministre de la Culture commande une œuvre composée par une intelligence artificielle nichée au fond d’un ordinateur et l’impose pour la cérémonie de la Fête nationale, nous considérons cela comme un affront vis-à-vis des compositeurs et compositrices luxembourgeois, une claque en plein visage de tous les créateurs et créatrices dans tous les domaines artistiques», s'insurgent les compositeurs.



Aiva: pas encore de commentaires



Sans la nommer, les compositeurs ont bel et bien la start-up Aiva dans leur viseur. Cette dernière, lundi après-midi, n'a pas encore voulu réagir aux critiques des auteurs-compositeurs. «C'est encore trop tôt. Nous allons nous exprimer et nous allons prendre position», fait savoir Arnaud Decker. Le CMO de la société Aiva pointe du doigt quelques fausses informations contenues dans la lettre ouverte de la Flac.

Au ministère de la Culture l'on préfère par contre minimiser la portée de cette commande publique. «Il s'agit d'une commande d'une œuvre pour l'avant-programme des festivités de la fête nationale organisée à la Philharmonie», indique Max Theis, porte-parole du ministère. «Xavier Bettel, en tant que ministre de la Culture, mais aussi ministre des Communications et Médias, veut à travers ce geste souligner l'évolution des nouvelles technologies et encourager une société basée au Luxembourg.»

«Les commandes officielles sont rares au Luxembourg et les occasions de promotion encore plus. La fête nationale pourrait être une vitrine pour nos artistes, tout comme elle l’est pour d’autres secteurs d’activité», poursuit la FLAC dans sa missive.

A quoi Max Theis répond: «Il n'est pas question de ne pas donner la parole aux musiciens et compositeurs luxembourgeois. Lors de la cérémonie à la Philharmonie, une nouvelle création ainsi que des arrangements récents de compositeurs du pays seront également présentés.»



La politique s'en mêle



Octavie Modert, députée CSV et ancienne ministre de la Culture, a également réagi lundi après-midi. Dans une question parlementaire urgente, elle interpelle Xavier Bettel: «.... Monsieur le Ministre n’estime-t-il pas que pour les cérémonies de la fête nationale, il faille passer une commande à une compositrice ou un compositeur du Luxembourg, non seulement parce qu’il y a association d’un être humain, mais aussi parce qu’il s’agit d’une occasion parfaite de promotion de nos talents artistiques et musicaux, mission qui incombe au Gouvernement entier et plus particulièrement encore au Ministre de la Culture?» La députée veut par ailleurs savoir selon quels critères de sélection les auteurs-compositeurs furent choisis l'année dernière et quelle sera la procédure applicable pour les années à venir.



«Monsieur le Ministre estime-t-il adéquat de faire interpréter une composition générée de façon automatisée par l’OPL, que ce soit à l’occasion d’un acte solennel ou de façon générale?», s'interroge également Octavie Modert.



Réponses prévues et commentaires virulents



Le ministère de la Culture s'est engagé lundi à répondre aux critiques de la FLAC. Une réponse à la question parlementaire d'Octavie Modert suivra.

En attendant, la réaction des auteurs-compositeurs est loin d'être passée inaperçue sur les réseaux sociaux à en juger par la virulence de certains commentaires.

A lire: la lettre ouverte de la FLAC adressée au Ministre de la Culture







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.