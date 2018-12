La dernière édition du festival musical Food for your Senses aura lieu en 2019 vient de faire savoir l'équipe organisatrice.

Festival Food for your Senses: clap de fin l'année prochaine

(na - trad. MF) – Comme l'annoncent les organisateurs du festival Food for your Senses sur leur site Internet, la dernière édition du festival aura lieu en 2019. Il n'y aura d'ailleurs qu'un nombre limité de billets pour l'événement, qui, selon l'équipe organisatrice, sera «merveilleux».



D'un petit festival organisé par des amis, le festival Food for your Senses s'est établi en un événement musical annuel attendu dont l'organisation était assurée par plus de 40 personnes est expliqué dans le communiqué. La dernière édition du festival Food for your Senses aura lieu les 25 et 26 mai 2019 au Kirchberg. Plus d'informations sont disponibles sur le site du festival.



Le Food for your Senses Festival. Photo: Julie Gatto