(AFP) - La comédienne Sylvie Testud présidera le 19e festival de la fiction TV de la Rochelle qui se tiendra du 13 au 17 septembre, ont annoncé les organisateurs.

Iris Bucher, productrice («Le secret d'Elise» série TF1), Julien Despaux, réalisateur («Zone Blanche» France 2 ), Loup-Denis Elion, comédien («scène de ménages» M6), Laurent Juillet, compositeur («Meurtre à Saint-Malo» série France 3) et Stéphanie Tchou-Cotta, scénariste («Sam» série TF1) se réuniront autour de Sylvie Testud pour décerner 16 prix parmi 41 oeuvres, dont 10 séries et téléfilms européens et 6 séries francophones étrangères.

Succédant au Canada, la Corée du Sud sera cette année le pays invité d'honneur avec une délégation de professionnels (diffuseurs, producteurs, scénaristes, réalisateurs) qui dévoileront quelques-unes de leurs créations tout au long de la journée du 14 septembre.



Avant-première en France



«Ils feront découvrir deux séries "Signal" et "W", en avant-première en France», selon Stéphane Strano, président du festival.

La scénariste de «Signal», Kim EunHee («Kingdom», une des dernières séries arrivées sur la plateforme américaine Netflix) et son réalisateur Kim WonSeok, ainsi que Song JaeJeong, scénariste de «W», présenteront ces créations au public de la Rochelle.



Cérémonie



«The Package», autre série sud-coréenne, «entièrement tournée en France», sera programmée «en avant-première mondiale» et en présence de son scénariste Chun Sungll et son réalisateur Chun ChangKeun, a précisé le président du festival.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 16 septembre à 21h.

Les projections sont gratuites et ouvertes au public. Le festival attend plus de 35.000 spectateurs et 2.200 professionnels.