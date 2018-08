Alors que Sandrine Kiberlain prendra les rênes du 44e Festival de Deauville, qui met à l'honneur le cinéma américain, l'organisation a dévoilé le jury et les hommages qui seront rendus cette année du 31 août au 9 septembre. Morgan Freeman et Sarah Jessica Parker seront parmi les acteurs célébrés.

Festival de Deauville : le jury et les hommages dévoilés

Alors que Sandrine Kiberlain prendra les rênes du 44e Festival de Deauville, qui met à l'honneur le cinéma américain, l'organisation a dévoilé le jury et les hommages qui seront rendus cette année du 31 août au 9 septembre. Morgan Freeman et Sarah Jessica Parker seront parmi les acteurs célébrés.

(AFP) - Tandis que le Festival de Deauville sera de retour dès le 31 août prochain, le jury de cette 44e édition a été dévoilé. Présidente, l'actrice française Sandrine Kiberlain sera entourée d'une pléiade de personnalités du septième art.

On retrouvera la comédienne et réalisatrice française Sabine Azema, l'auteur-compositeur-interprète français Alex Beaupain, l'actrice française Leïla Bekhti, le réalisateur et scénariste français Stéphane Brizé, la comédienne française Sara Giraudeau, le réalisateur, scénariste et comédien français Xavier Legrand, le réalisateur, scénariste et comédien français Pierre Salvadori et la romancière franco-marocaine Leïla Slimani. Le jury aura la lourde tâche de récompenser l'un des films en compétition du Grand prix du Festival parmi lesquels "The Tale" de Jennifer Fox avec Laura Dern ("Big Little Lies") dans le rôle principal.

L'affiche du festival de Deauville 2018.

Les hommages

Cette année, Deauville a choisi de rendre hommage à l'acteur américain Morgan Freeman tandis que l'actrice américaine Sarah Jessica Parker recevra le "Deauville Talent Award" aux côtés de l'actrice britannique Kate Beckinsale et de l'acteur australien Jason Clark.

L'hommage qui sera rendu à la carrière de Morgan Freeman, figure incontournable du paysage hollywoodien, arrive après des accusations de harcèlements sexuels de la part de huit femmes. Depuis, l'acteur, récompensé d'un Oscar du meilleur second rôle dans "Million Dollar Baby" en 2004, s'était fait plutôt discret tout en travaillant sur des projets. Il sera par ailleurs à l'affiche de "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes" de Lasse Hallström et Joe Johnston, dont la sortie est prévue le 2 novembre aux Etats-Unis et le 28 novembre en France.

Les actrices Shailene Woodley ainsi que Elle Fanning seront également à l'honneur et recevront le prix "Nouvel Hollywood".

En 2017, le film de Chloé ZHao "The Rider" avait remporté le Grand prix du Festival sous l'égide de Michel Hazanavicius et de son jury composé de Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, Clotilde Hesme, Éric Lartigau, Charlotte Le Bon, Yasmina Reza, Axelle Ropert et Alice Winocour.