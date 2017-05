Par Marie-Laure Rolland

Des huées pour commencer et des applaudissements à la fin de la projection à la presse. «Okja», le premier film de Netflix sélectionné en compétition au Festival de Cannes, était très attendu par la critique après la controverse qui a entouré son arrivée sur la Croisette. C'est une réussite, une histoire à la fois touchante et dans l'air du temps, servie par une très belle réalisation technique et un excellent casting.



Netflix a mis le paquet sur cette production mais le fait sans ostentation, avec aux manettes un pro, le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho («Snowpiercer», «The Host»). C'est l'histoire de la jeune Mija (Ann Seo Hyun). Elle a élevé dans son village perché dans les montagnes coréennes un animal monstrueux mais au grand coeur, dénomé Okja. Elle ne sait pas que cette sorte d'hybride entre le porc et l'hippopotame a été conçu par manipulation génétique dans les laboratoires de la multinationale Mirando, dirigée par la très narcissique et mégalomaniaque Lucy Mirando (Tilda Swinton, diabolique à souhait).



"Okja" de Bong Joon Ho.



Okja est le prototype d'un produit qui doit lui permettre de conquérir le marché mondial de la viande. Afin de faire passer la pilule auprès des consommateurs rétifs aux produits génétiquement modifiés, Lucy Mirando a imaginé un plan marketing redoutable. Les super-cochons comme Okja vont grandir dans un cadre bucolique pendant 10 ans avant de revenir auréolés d'un label d'authenticité. Elle n'a pas prévu que Mija ferait tout pour s'opposer au départ de son ami pour New York. La gamine va être aidée par un commando de défenseurs des animaux bien décidés à déboulonner l'entreprise Mirando.



Carnivores s'abstenir



Bong Joon Ho enchaîne les séquences où il nous en met plein les yeux. En ce sens, voir le film sur petit écran est un gâchis. La scène inaugurale donne le ton avec Tilda Swinton en plein délire mystico-capitaliste devant un parterre de consommateurs béats et conquis. En contrepoint, les scènes de Mija et Okja dans la forêt coréenne sont somptueuses, soulignant le contraste entre l'univers bétonné et clinique de New York d'un côté, la générosité du milieu naturel de l'autre.



Le film joue aussi le froid et le chaud entre d'un côté la tendresse et l'humour qui lient la fillette et son animal, de l'autre la brutalité d'un monde capitaliste sans foi ni loi. Le réalisateur ne nous épargne pas les scènes de torture des animaux à l'abattoir. Elles peuvent choquer un jeune public et vont probablement gonfler le nombre de vegans (lesquels sont quand même épinglés dans le sous-texte).



Bong Joon Ho ne signe peut-être pas là son meilleur film mais au vu des deux premiers jours de la compétition, il est évident qu'il a toute sa place à Cannes.





Nico Simon inquiet pour les salles d'art et essai

Nico Simon n'est plus le patron du groupe Utopia, vendu à Kinepolis, mais il reste le président du Conseil d'administration du réseau Europa Cinéma qui défend 1.088 cinémas dans 654 villes de 41 pays. Nous l'avons rencontré à la sortie de la projection de «Okja».



Nico Simon, ancien patron d'Utopia et président du Conseil d'administration de Europa Cinéma.

Photo: MLR

Le directeur du Festival de Cannes, Thierry Frémeaux, a-t-il eu tort de sélectionner deux films de Netflix en compétition officielle?



Je pense que Thierry Frémeaux a une approche d'auteur. Il regarde qui a fait le film. Si le projet lui plaît, il le sélectionne. Personnellement, je n'ai pas apprécié sa décision. Le problème avec Netflix est qu'il veut à tout prix casser le modèle de financement du cinéma. Ce modèle est basé sur la vente des films par territoire avec une diffusion d'abord en salles, et puis sur d'autres plate-formes. Avec ses 100 millions d'abonnés, Netflix gagne beaucoup d'argent. Il est capable d'investir beaucoup pour produire des films. C'est le cas pour «Okja» ou pour «Irishman», le prochain Scorsese à 105 millions de dollars. Mais il n'y a aucune transparence sur ses chiffres.



Un abonnement mensuel à Netflix coûte à peu près le prix d'une place de cinéma. A terme, les salles sont-elles condamnées?



Non car l'expérience n'est pas la même. C'est ce qui explique la différence de prix. Les salles de cinéma ne se sont jamais aussi bien portées en Europe et dans le monde. Ce qui pour moi est mis en danger, ce sont les petites salles, celles qui diffusent les films d'art et essai et qui ne sont pas en mesure d'imposer des fenêtres de diffusion exclusive, contrairement aux grands réseaux qui diffusent les blockbusters. Pour l'instant, les petites salles doivent continuer à payer le même prix pour diffuser des films, même si elles n'ont plus l'exclusivité. Ce n'est pas tenable.



La «chronologie des médias» au Luxembourg est-elle contraignante?



Chez nous il n'y a pas de règle. En général, c'est simple. L'exploitant de salle ne diffuse pas les films qui sont déjà sur les plate-formes de streaming ou sur DVD, VOD ou ailleurs. Il n'y a pas d'intérêt à payer un droit de diffusion pour un film dont on n'a pas l'exclusivité.