Des lampions de toutes les formes attireront à nouveau de nombreux visiteurs à Wiltz à la mi-septembre. La manifestation s'étendra comme l'an dernier sur trois jours.

Culture 2 min.

Edition 2022

Féerie, musique et danse aux Nuits des lampions

Frank WEYRICH Des lampions de toutes les formes attireront à nouveau de nombreux visiteurs à Wiltz à la mi-septembre. La manifestation s'étendra comme l'an dernier sur trois jours.

Les Nuits des Lampions de cette année approchent. Juste à temps pour la rentrée scolaire, Wiltz s'illuminera donc à nouveau à la lueur de nombreux lampions, dont la lumière féerique fascinera les visiteurs. Des festivités musicales sont également au programme.

Ce qui devait être en 2007 une attraction unique pour l'année européenne de la culture est devenu, sous la direction de l'artiste britannique Bryan Tweddle, une institution incontournable du calendrier culturel luxembourgeois. L'organisateur qui la perpétue est l'association Cooperations qui, depuis 1990, propose aux personnes handicapées des formations, des emplois et des activités créatives. Ainsi, ce sont des personnes en situation de handicap qui sont responsables de la fabrication des lanternes.

Trois jours au lieu d'un seul

Elvira Mittheis, directrice de l'association, explique comment la manifestation s'est transformée en son format actuel: «Comme nous avons dû réduire le nombre de visiteurs en raison des mesures sanitaires prises l'année dernière, nous avons étendu la manifestation d'un à trois jours». Le succès lui a sans doute donné raison, car cette année encore, les organisateurs misent sur la formule. La Nuit initiale a été étendue à Nuits en raison de la pandémie. «L'extension à trois jours permet aux visiteurs de vivre une expérience beaucoup plus sereine et de mieux profiter de ce qui leur est proposé», poursuit Elvira Mittheis.

Cependant, même s'il n'y a plus de restrictions sanitaires cette année, un nombre maximum de visiteurs a été fixé. Pas plus de 1.000 billets d'entrée seront disponibles pour le vendredi et le samedi, tandis que le jeudi soir, seuls 700 visiteurs au maximum seront admis.

Anne-Marie Krettels, organisatrice des Nuits des Lampions, attire l'attention sur les nombreuses attractions supplémentaires: «Des groupes de chanteurs nationaux et étrangers se produiront à plusieurs endroits du Jardin de Wiltz, offrant une grande variété de styles». Du reggae au jazz-rock en passant par l'indie pop et le rock d'Öslinger, il y en aura pour tous les goûts. Des démonstrations de danse ainsi que des spectacles de magie complèteront avantageusement l'offre.

Informations pratiques L'événement aura lieu le jeudi 15 septembre de 19h à 23h, ainsi que le vendredi 16 et le samedi 17 septembre de 19h à 1h. Des parkings d'accueil sont prévus pour les automobilistes. Le vendredi et le samedi, des navettes circuleront entre le lieu de la manifestation et les parkings. Les CFL proposeront également un horaire spécial. Le dernier départ de la gare de Wiltz vers Luxembourg-Ville aura lieu à 1h20. Les billets sont en vente sur le site officiel de l'événement. Une entrée simple y est affichée au prix de 10 euros, tandis que les moins de 26 ans devront compter 5 euros. En dessous de 13 ans, le billet est gratuit. Vous y trouverez également tous les détails pratiques concernant l'accès et le déroulement des festivités.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.