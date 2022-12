C’est un paradoxe contemporain: les petits ne croient plus au père Noël, tandis que les grands y croient encore.

Culture 2 min.

La chronique de Gaston Carré

Faut-il croire au père Noël?

Gaston CARRÉ C’est un paradoxe contemporain: les petits ne croient plus au père Noël, tandis que les grands y croient encore.

C'est la question qui tôt ou tard, selon l'âge de leurs enfants, se pose aux parents de la chrétienté: y croient-ils? Y croient-ils toujours, si jamais ils y ont cru un jour, au père Noël, aux jouets que par milliers il dépose dans nos cheminées? Comment fait-il, le bougre, pour desservir toute la chrétienté en une seule nuit, quand même Amazon oublie des colis? Y croient-ils cependant et faut-il, s’ils y croient, les laisser croire encore, ou faut-il les déniaiser au nom de quelque principe de réalité, en ce temps présent ou sauf en Iran tout doit être dévoilé?

Huit idées pour échapper aux fêtes de fin d'année Vous n'avez pas envie de vous plonger dans le stress de Noël ? Ou la gloutonnerie sans fin ? La rédaction locale a cherché des alternatives.

Nous avons une idée sur la question: ils y croient, oui. Certes, ils sont dotés de clairvoyance plus tôt que supposé, ils sont pourvus de lucidité de toute éternité, il se trouve des sociologues même pour dire que l'enfance est une fable, un conte, à quoi les parents veulent croire pour ne pas trop désespérer. Et c'est là précisément ce pourquoi ils y croient, les enfants, au père Noël, ou font mine d'y croire encore: pour ne pas nous désespérer.

Etant clairvoyants, ils voient ce qui nous anime, nos enfants. Notre besoin de croire. Notre aspiration à l'exhaussement, à la transcendance, notre besoin de spiritualité si l'on veut bien donner à ce mot le sens somme toute modeste d'une aspiration à croire l'incroyable, que l'impossible est possible, que le monde demain sera meilleur.

Les enfants feignent de croire pour que les parents puissent rêver encore.

Etant lucides, ils voient nos espérances, nos enfants, et notre capacité à tourner nos attentes en réalités. Ils voient nos paris sur l'année à venir: un monde sans Poutine, sans Kim ni Al-Assad, sans Pol Pot ni Gengis Khan, un monde où les Iraniennes seraient dévoilées et les Gazaouis libérés, et puis surtout, cher père Noël, le plus urgent: un monde où l'hiver venant ne soit pas trop rude pour les Ukrainiens, car rien outre la guerre n'est plus atroce que d'avoir froid.

Et c'est pour que nous n'ayons pas froid, nous aussi, leurs parents, que nos enfants font mine d'y croire encore. Pour nous faire plaisir, car contrairement à une idée trop répandue, Noël est ce moment où les enfants font plaisir aux parents. Ils voient leurs candeurs, leurs âmes tendres, qu'ils ne veulent décevoir. Alors soit: les enfants nous laissent rêver, croire l'incroyable, croire au père Noël. Il faut faire usage de cette offrande, nous les parents: laisser croire que nous y croyons encore, pour ne pas décevoir nos enfants.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.