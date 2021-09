D'accord la piste du Findel n'est pas accessible actuellement entre 23h et 6h, mais de là à ce qu'un Mig soviétique en vienne à se poser au Musée d'art contemporain...

Exposition

Un avion de chasse atterrit au Mudam

D'accord la piste du Findel n'est pas accessible actuellement entre 23h et 6h, mais de là à ce qu'un Mig soviétique en vienne à se poser au Musée d'art contemporain...

(pj avec Thierry HICK) Bien des objets et bien des créations ont déjà été accueilli au Mudam de Luxembourg. Mais jamais un avion. Enfin jamais avant cette semaine de la mi-septembre qui a vu débarquer au Musée d'art contemporain rien moins qu'un appareil de combat de l'ère soviétique. Un Mig 21 de quatre tonnes qui a fini par trouver une place dans une des salles. Ce sera même la pièce centrale de l'exposition collective «Post-Capital: Art and the Economics of the Digital Age» qui débute à compter du 1er octobre.

La venue de l'appareil ne tient donc ni d'un problème technique à l'atterrissage, ni d'un quelconque détournement. C'est bien un artiste, en l’occurrence le britannique Roger Hiorns, qui est aux commandes de cette arrivée plutôt inhabituelle.

Et s'il a déjà fallu près de trois heures pour faire pénétrer un des 14.000 exemplaires de l'avion de combat supersonique le plus produit de tous les temps (dès les années), il va falloir encore bien des manœuvres que l'objet volant retrouve... ses deux ailes.

