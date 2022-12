Dernière exposition présentée dans le cadre d'Esch2022, "Pure Europe" offre des perspectives nouvelles et surprenantes sur ce que signifie l'Europe aujourd'hui. Visite guidée.

Exposition à la Möllerei à Esch-Belval

Et vous, comment définiriez-vous l'Europe d'aujourd'hui?

Après dix mois d'un intense bouillon de culture et de plusieurs centaines d'événements organisés au Luxembourg et dans les huit communes françaises partenaires, la Capitale européenne de la culture Esch2022 refermera ses portes ce jeudi 22 décembre lors d'une grande soirée de clôture.

Mais avant cela, Esch22 propose encore aux visiteurs une dernière exposition, la 7e organisée depuis février et la 4e à la Möllerei d'Esch-Belval, consacrée à l'Europe. Et quoi de plus normal puisque dans la région d'Esch2022, l'Europe se vit au quotidien avec des résidents de plus de 122 nationalités différentes et environ 212 000 frontaliers qui traversent quotidiennement la frontière pour travailler au Luxembourg. Un pays où plus de la moitié de la population est de nationalité étrangère.

«Pure Europe» vise à permettre une meilleure compréhension de la manière dont est perçue l'Europe aujourd'hui à travers une mise en scène interactive. Elle remet en question les stéréotypes sur le continent en l'examinant sous des angles nouveaux et différents.

«Quand on demande aux gens comment ils perçoivent l'Europe, ce sont souvent les mêmes clichés qui reviennent: elle est cultivée, blanche, riche, chrétienne mais aussi vieille et nationaliste», explique Pit Péporté, directeur d'Historical Consulting, qui a mis sur pied cette exposition avec le studio néerlandais tinker imagineers. «Notre parti pris a été de présenter au début de l'exposition des stéréotypes sur l'Europe puis de montrer dans une seconde partie que la réalité est en fait plus complexe qu'elle n'en a l'air...»

L'exposition explore donc la question européenne à travers les six attributs tradtionnellement utilisés pour définir le continent, tout en remettant en question l'étendue de leur validité. Mais ne vous attendez pas à trouver des réponses lors de votre visite car l'exposition vise avant à susciter la réflexion et pousse les visiteurs à s'interroger sur leur propre définition du Vieux continent. «L'objectif est de créer le débat sur des aspects qui passent parfois inaperçus, en proposant de changer régulièrement de perspective.»

Au fil de la visite, les interrogations se bousculent. A l'heure où la guerre en Ukraine intensifie la crise des réfugiés et met à mal l'économie mondiale, où la question climatique devient plus urgente que jamais et où les nationalismes extrêmes sapent la stabilité géopolitique, l'exposition pose des questions fortes. Après une période de domination économique et culturelle mondiale au XIXe siècle, l'Europe est-elle sur le point de redevenir une simple province du monde?

Il aura fallu près de trois ans aux concepteurs de «Pure Europe» pour finaliser l'exposition. «Cela a demandé un gros travail de recherche et une longue réflexion sur la scénographie», indique Pit Péporté. «Cette exposition a été l'une des premières sur laquelle les équipes d'Esch22 ont travaillé», ajoute Françoise Poos, directrice du programme culturel Esch2022.

Elle a trouvé comme écrin pour l'abriter la Möllerei, un bâtiment faisant partie du site patrimonial des hauts fourneaux de Belval datant du milieu du 20e siècle. Un décor tout trouvé et un clin d'oeil aux origines de l'UE dans les années 1950, au sein de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Les visiteurs pénètrent dans l'espace d'exposition par une passerelle offrant une vue spectaculaire sur des images suspendues, offrant à voir des clichés traditionnels sur l'Europe. En continuant sur la passerelle, ils verront de l'autre côté des images qui les confronteront à une vision plus réaliste du continent, une vision d'une Europe beaucoup plus diversifiée culturellement.

La question de l'identité, des frontières, de la notion de richesse entre autres sont abordés à travers des cartes, des textes informatifs et des mises en scènes ludiques ou pédagogiques. «L'exposition montre par exemple que l'Europe n'est pas que chrétienne mais qu'il existe une grande diversité de religions. On remet en question les frontières, en mentionnant des exemples qui n'ont aucun sens, comme la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas qui coupe la ville de Baerle en deux...», détaille le directeur d'Historical consulting. Les concepteurs ont par ailleurs pris le parti de représenter le racisme. Un choix qui peut paraître quelque peu déconcertant. «Nous ne voulions pas parler du sujet sans en donner des représentations», expliquent-ils.

L'exposition se poursuit ensuite au niveau inférieur, dans un espace «laboratoire» qui invite les visiteurs à s'intéresser à différents aspects de la culture européenne au moyen d'écrans tactiles reliés à un grand mur d'images projetées. Se considèrent-ils comme des Européens supranationaux, nationaux ou régionaux ? Comment les salons dans nos maisons se comparent-ils en Europe et dans le monde ? Quels sont les principaux schémas de migration vers, depuis et au sein de l'Europe ?

Une série d'alcôves proposent aussi aux visiteurs de se concentrer sur des sujets spécifiques. Comme ce kaléidoscope de visages qui montre comment la couleur de peau varie sur le continent. «Ici, on fait référence au nuancier Pantone utilisé par les industriels. On se rend vite compte qu'il y a de très nombreuses nuances de couleurs de peau en Europe.» Les installations interrogent aussi sur ce que nous apprennent les textiles sur l'histoire économique de l'Europe ou sur la restitution des objets non européens par les musées. «La dernière alcôve est consacrée à des témoignages de camionneurs rencontrés sur l'aire de Berchem et qui vivent l'Europe au quotidien.»

A l'issue de la visite, les certitudes et les clichés sont bousculés. Le Vieux continent est finalement bien complexe et l'exposition en est un bel aperçu. «Présenter une vision positive tout en encourageant l'esprit critique, afin de sensibiliser et de responsabiliser les gens à l'avenir de l'Europe», voilà l'ambition de «Pure Europe». Pari réussi.

Informations pratiques L'exposition est ouverte du 17 décembre 2022 au 26 février 2023, du lundi au dimanche et les jours fériés de 11h00 à 18h00. Fermé le mardi. L'entrée est à 7€ par adulte et tarif réduit à 5€ pour les 21 - 26 ans, les plus de 60 ans et les titulaires de la carte ICOM. C'est gratuit pour les moins de 21 ans et les étudiants de moins de 26 ans. A retenir: l'entrée à l'exposition est gratuite toute la semaine prochaine, jusqu'au 24 décembre. Des visites guidées sont organisées sans réservation les samedis et dimanches à partir de 15h mais également sur demande en plusieurs langues, en envoyant un mail à: reservation@esch2022.lu L'entrée se fait par le Visitor Center d'Esch2022 située 3, Avenue des Hauts-Fourneaux, à Esch-sur-Alzette





