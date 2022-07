À mi-parcours, le bilan est plutôt bon pour les événements organisés dans le cadre de la Capitale européenne de la culture, comme le révèlent les résultats d'une enquête de satisfaction.

Esch2022 a réussi à séduire les visiteurs

Depuis fin février, Esch2022 fait vibrer la culture aux quatre coins du pays. À mi-chemin de l'événement, qui se clôturera fin de l'année, l'ASBL Esch2022 et la société de sondage d'opinion ILRES ont réalisé une vaste étude afin de connaître l'indice de satisfaction des participants aux différents événements organisés dans le cadre de la Capitale européenne de la culture.

Et le moins qu'on puisse écrire, c'est que la programmation semble avoir conquis les participants puisque près de 80% d'entre eux se disent «satisfaits» ou «totalement satisfaits» par l'événement de la programmation auquel ils ont assisté. Fin juin, ils étaient un peu plus de 700 à avoir répondu à l'enquête. La programmation a aussi fait des déçus, mais ils sont minoritaires: seuls 6% des participants n'ont pas apprécié l'événement auquel ils se sont rendus.

Les étrangers plus satisfaits

L'étude révèle également que l'indice de satisfaction est plus élevé chez les participants vivant à l'étranger (85%) que chez les résidents (76%).

Autre enseignement tiré de l'enquête qui réjouit les organisateurs: neuf personnes sur dix recommanderaient l'activité à laquelle ils ont assisté à des amis ou à des collègues. Et 93% des sondés ont déclaré avoir passé un bon moment lors de leur participation à un événement d'Esch2022.

Fin de l'enquête en janvier 2023 La majeure partie des répondants à l'étude est recrutée sur le site même des événements par les enquêteurs d'ILRES, l'autre partie provient de la billetterie de Esch2022. Par la suite, ILRES transmet à ces personnes un lien qui leur permet d'accéder à une enquête en ligne. Cette enquête a débuté en mars 2022 et prendra fin en janvier 2023. Fin juin, un peu plus de 700 répondants y avaient participé.

Si la satisfaction se marque au niveau de la programmation, elle se confirme aussi en ce qui concerne l'organisation des événements. Ainsi, 89% des participants déclarent être «satisfaits ou très satisfaits par la qualité de l'expérience qu'ils ont vécue». L'accueil, la qualité culturelle de l'activité ou encore la richesse du contenu sont également des éléments jugés particulièrement satisfaisants par les répondants à l'enquête.

La programmation d'Esch2022, dense et variée au niveau du contenu, est aussi saluée par les répondants. 72% d'entre eux sont d'accord avec la proposition selon laquelle ils ont le sentiment d'avoir assisté à un événement qui les a enrichis sur le plan personnel.

On l'aura compris, Esch2022 est un beau succès et a déjà conquis le public. La preuve: 80% des visiteurs qui ont participé à un événement dans le cadre de la Capitale européenne de la culture pensent à nouveau participer à une autre activité prochainement. Voilà de quoi rassurer les organisateurs, et les conforter pour la suite. La seule difficulté pour les participants sera peut-être de faire un choix, tant la suite de la programmation pour les prochains mois s'annonce, elle aussi, riche et variée.

