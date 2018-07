Un témoignage de première main sur l'histoire de l'Arbed-Schifflange en temps de guerre est exposé au «Schmelzaarbechtermusee» d'Esch/Alzette.

Esch: l'usine de sidérurgie sous l'occupation nazie

Le «Schmelzaarbechtermusee» d'Esch/Alzette maintient le souvenir de sidérurgistes qui ont contribué à la prospérité de tout un pays et qui ont su résister à l'occupant nazi. Un livre témoigne de cette trouble période.



«Le récit qui va suivre n'a pas la prétention d'être une description exacte des institutions nazies (...) Nous essayerons (...) de retenir l'atmosphère spécifiquement luxembourgeoise qui était l'âme de notre usine sous la domination de l'ennemi, qui reflétait durant ces longues années l'esprit de résistance excessivement actif et subtil de notre personnel (...)» Ces mots sont tirés d'un ouvrage inédit et soigneusement conservé dans l'une des salles du «Schmelzaarbechtermusee» d'Esch/Alzette.

En 1947 paraît: «L'usine Arbed-Esch et son personnel sous l'occupation nazie». L'auteur Marie Bastian n'est autre que la secrétaire du directeur général d'Arbed-Schifflange de l'époque, Mathias Koener. Ce livre fait toute la fierté de l'équipe du «Schmelzaarbechtermusée».



«La période de l'Arbed durant la Seconde Guerre mondiale est trop souvent passée sous silence», note Alain Guenther, le secrétaire de l'«Amicale Schëfflenger Kolonien», qui gère le musée situé sur les friches de l'usine ArcelorMittal d'Esch-Schifflange, que les anciens métallos continuent d'appeler «Arbed-Schëffleng».

Un musée pour se souvenir du passé industriel du site Arbed-Schifflange. Photo: Lex Kleren

Droit au but



«Cet ouvrage illustre l'impact de la guerre sur l'usine et la résistance des ouvriers face à l'occupant», souligne Alain Guenther avant de préciser: «Il existe aujourd'hui deux exemplaires de cet ouvrage. Nous en avons un, le deuxième est déposé à la Bibliothèque nationale. Tous les visiteurs de notre musée peuvent consulter le texte sur place.»



Le texte de Marie Bastian met en parallèle le site industriel, ses ouvriers et la ville d'Esch. «Le sort de notre usine à la date du 10 mai 1940 était étroitement lié à celui de la ville d'Esch-sur-Alzette, un des théâtres principaux des opérations militaires de notre pays», se souvenait la secrétaire de direction le 1er janvier 1947.



Un livre qui va droit au but: témoigner de la résistance du monde ouvrier face à l'occupant nazi. Photo: Lex Kleren

Les 95 pages dactylographiées – illustrées par le peintre eschois Foos Deloos – sont une mine de renseignements pour tous ceux qui s'intéressent au passé de la Métropole du Fer. Les propos sont détaillés et vont droit au but.



Un devoir envers la patrie



De l'«Invasion et opérations militaires» à l'«Offensive Rundstedt», le livre souvenir se conclut sur une période de «Renconstruction». Marie Bastian écrivait: «Comme il a été conscient de son honneur, de son devoir envers la patrie pendant la guerre, notre personnel n'a pas manqué à sa conscience nationale après la guerre, au moment où les souffrances pour une partie de notre population ont été les plus dures, où tout manquait, manœuvres, artisans, moyens de transport, matières premières, organisation. Il a contribué pour une large part à la reprise de la vie normale et à l'accélération de la reconstruction du pays».



L'ouvrage «L'usine Arbed-Esch et son personnel sous l'occupation nazie» est conservé dans une vitrine d'une salle du premier étage d'une large bâtisse qui accueillait l'infirmerie et différents ateliers techniques de l'usine mise à «l'arrêt provisoire» en 2011.



Photo: Lex Kleren

Dans cette même salle, le visiteur peut découvrir la sirène originale – repeinte aux trois couleurs nationales – qui fut déclenchée le 31 août 1942 à 18.02 heures pour signaler le début de la grève générale suite à la décision du 30 août du Gauleiter Gustav Simon d'enrôler de force les hommes du pays.

«Meine Herren, Sie scheinen nicht zu wissen, dass Sie in einem autarkischen Staate leben. (...) darin hat jeder sich zu fügen. Ein Streik wird hier nicht geduldet (..) Wenn Sie est nicht fertig bringen, dass die Arbeit morgen früh geschlossen aufgenommen wird, werden Sie morgen früh alle erschossen»: les menaces du «Kreisleiter» profanées à l'encontre du directeur Mathias Koener et des chefs de service de l'Arbed – reprises dans le texte de Marie Bastien – sont un témoignage glaçant de la dureté de la vie au quotidien des ouvriers de l'Arbed.

Le «Schmelzaarbechtermusee» a ouvert ses portes le 24 avril 2015 et a pour mission de garder en mémoire un haut lieu industriel. Sur quelque 600 m2, les membres de l'«Amicale Schëfflenger Kolonien», autour du président René Mackel – tous d'anciens ouvriers de l'Arbed ou bientôt à la retraite – exposent machines, outils, documents et autres souvenirs. Ces derniers continuent aujourd'hui d'arpenter le site délaissé à la recherche de l'un ou l'autre objet à conserver. D'autres visiteurs pas toujours bien intentionnés font pareil – les vols sur le site sont monnaie courante.



Le «Schmelzaarbechtermusee» est ouvert le 1er samedi du mois de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous (René Mackel, tél: 621 15 51 29, ou Alain Guenther, 621 20 78 45). Se présenter au portail d'accueil de l'usine Arcelormittal Esch-Schifflange.

