Les premiers projets de l'événement «Capitale européenne de la Culture» revêtent un caractère non seulement culturel, mais aussi touristique et économique. Car l'événement doit aussi servir de tremplin pour attirer les visiteurs dans les Terres Rouges.

Culture 3 min.

«Esch 2022», une opportunité pour le tourisme

Les premiers projets de l'événement «Capitale européenne de la Culture» revêtent un caractère non seulement culturel, mais aussi touristique et économique. Car l'événement doit aussi servir de tremplin pour attirer les visiteurs dans les Terres Rouges.

(JFC, avec Nicolas Anen) - A 20 mois du lancement officiel d'«Esch 2022 Capitale européenne de la Culture», l'occasion est belle de «placer notre région sur la carte», explique Thierry Kruchten, commissaire au Tourisme d'«Esch 2022». C'est ainsi que trois premiers projets viennent d'être dévoilés. Au-delà de leur caractère forcément culturel, ils dégagent aussi un fort parfum touristique.

L'«Urban Time Travel» offrira un voyage dans le temps à Belval. Dès février 2022, les visiteurs équipés de lunettes de réalité virtuelle pourront prendre place dans un bus parcourant le site qui les transportera dans une autre époque. Un projet que Corinne Kries, assistante pour le Tourisme et la Mobilité d'«Esch 2022» qualifie d'«unique» et qui, selon elle, devrait se révéler «aussi intéressant pour la population locale». La Ville d'Esch et la commune de Sanem ont d'ores et déjà promis de veiller à la pérennité de ce projet après 2022.

Photo: Esch 2022

Toujours à partir de février 2022, les visiteurs pourront découvrir leur environnement grâce à un guide virtuel. Pour cela, une simple application de réalité augmentée gratuite disponible pour iOS et Android suffira. Concrètement, la caméra du téléphone mobile reconnaîtra certains lieux et fournira des informations à l'écran. Dans le cas des bâtiments, par exemple, apparaîtront des photos montrant leur aspect d'autrefois. «Chaque commune de la région d'Esch 2022 proposera son propre tour», explique Corinne Kries. Aujourd'hui, il est déjà possible de découvrir la capitale à l'aide d'une application similaire.

Le troisième élément, appelé «Travel Stories», ressemble à blog de voyage. Publié dès cet été sur le site web d'«Esch 2022», il fonctionnera dans un esprit de réflexion participative. Ainsi, chacun pourra l'enrichir de récits et d'anecdotes évoquant des lieux connus ou moins connus de la région. Les visiteurs eux-mêmes pourront aussi y publier leurs témoignages.

Explorateurs attendus

Le confinement a permis à de nombreuses personnes de redécouvrir les plaisirs simples de la vie, comme les randonnées dans la nature ou le fait de bien manger. Or, pour Thierry Kruchten, ce sont là «des possibilités que la région Sud peut offrir, mais qui ne lui sont pas nécessairement associées», évoquant au passage la Haard, la plus grande réserve naturelle du pays qui s'étend sur les communes de Dudelange, Kayl et Rumelange.



Pour le commissaire au Tourisme d'«Esch 2022», le public cible est celui qu'il nomme «les explorateurs», à savoir ceux et celles qui entendent partir à la découverte d'une région et de sa culture pendant leur séjour. D'où, selon lui, l'importance de rendre «plus facilement accessibles les différents sites témoins du passé industriel». Car jusqu'à présent, seule une signalisation uniforme est affichée.

Cinq choses à savoir sur le futur de Belval Petit à petit, l'ancien site sidérurgique poursuit sa mue en quartier d'habitations, de recherche, de bureaux, d'études. De vie en somme. Pour 2020 et après, l'aménageur Agora a encore de beaux projets.

Par ailleurs, vu le déficit de capacité hôtelière dans le sud du pays, «des établissements d'autres régions du pays seront également impliqués», indique Sebastian Reddeker, directeur de l'agence nationale Luxembourg for Tourism. Ce dernier s'attend à «un afflux de visiteurs transfrontaliers» ainsi qu'à «un impact de l'année culturelle par-delà la frontière». Cela devrait notamment être le cas côté français du Musée de la mine à Aumetz, une commune partenaire d'«Esch 2022».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.