Capitale culturelle

Esch 2022 s'est clôturée sans esprit de fête

Nora SCHLOESSER L'année de la capitale culturelle à Esch touche à sa fin. L'événement de clôture à la Rockhal ce jeudi n'a toutefois donné que peu d'envie de culture.

Enfin, c'est fini ! Il ne s'agit pas de l'année Capitale européenne de la culture à Esch-sur-Alzette et dans la région de Minett, qui s'est officiellement terminée le jeudi 22 décembre à la Rockhal. Cette expression de soulagement fait plutôt référence à la fin des tables rondes qui ont marqué le très long début de l'événement de clôture d'Esch2022.

Le Main Hall de la Rockhal était loin d'être complètement rempli. Photo: Guy Jallay

Il est un peu moins de 17h30 : l'affluence est limitée, le Main Hall de la Rockhal ne se remplit que lentement - selon le communiqué de presse d'Esch2022, 2.000 spectateurs auraient tout de même été présents.

Il était prévisible que le nombre de spectateurs n'atteindrait pas des sommets : à quelques jours des fêtes de fin d'année, le 22 décembre n'était pas la date la mieux choisie. Mais il va de soi que le Closing Event d'Esch2022, placé sous la devise „Rewind - Play - Forward“, devait avoir lieu à ce moment-là.

Des tables rondes permanentes

Pendant environ trois heures ( !), douze courtes tables rondes ont permis aux bourgmestres et autres représentants des communes d'Esch2022 de faire le point sur une année riche en projets et en événements. Ces discussions, étayées par des vidéos, ont été animées par Nancy Braun, directrice d'Esch2022, et Patrick Mancini, acteur et comédien de doublage parisien.

Même si les échanges ont mis en avant des aspects passionnants de l'année de la capitale culturelle - on a par exemple annoncé qu'il y aurait une nouvelle édition du festival Usina en 2023 -, les discussions se sont prolongées sans fin.

Les performances des Passagers - une compagnie spécialisée dans la danse acrobatique et la peinture - et de l'ensemble musical Future Frequencies ont tout de même égayé l'ensemble de temps à autre.

Offre culturelle

Pour ceux qui, après une douzaine de tables rondes, avaient encore envie de culture, il y avait la possibilité de se rendre dans les différents espaces de la Rockhal. Outre l'Apéro Littéraire, les représentations d'AlterCaDance, de Capoeira Team Luxembourg et de Kinima, c'est surtout le concert de La Jungle qui a retenu l'attention. Le duo belge s'est produit sur scène avec des enfants et des jeunes souffrant d'un handicap physique ou mental.

La ministre de la Culture Sam Tanson s'est également exprimée sur les événements organisés dans le cadre d'Esch2022 lors d'un entretien avec Nancy Braun. Photo: Guy Jallay

Désoeuvrés et é(s)chauffés ont clôturé le concert à la Rockhal. Tandis que Christine Lauer lisait des poèmes inédits, Jeff Schinker présentait des extraits de «Ma vie sous les tentes» et de son prochain roman. Rafael Severi et The Cookie Jar Complot se sont chargés de l'ambiance sonore. Pour les noctambules, la soirée s'est poursuivie à Villerupt, à L'Arche, où plusieurs DJ sets ont mis l'ambiance.

Certes, Esch2022 appartient désormais au passé, mais l'année capitale de la culture n'est pas tout à fait terminée. En effet, les effets d'Esch2022 sur la scène culturelle locale ne se feront sentir que l'année prochaine. Nancy Braun n'a pas été la seule à le souligner, la ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng) l'a également fait lors du Closing Event. On verra donc dans un avenir proche ce qu'il restera d'Esch2022.

Le photographe du Luxemburger Wort Guy Jallay a immortalisé l'événement de clôture d'Esch2022.

49 L'événement de clôture d'Esch2022 en images. Photos: Guy Jallay

