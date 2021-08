20.000 résidents ont reçu un courrier les invitant à répondre à un questionnaire sur leur approche des musées au Luxembourg ou à l'étranger. Alors : trop cher, pas à votre goût, trop compliqué ou, au contraire, abordables, intéressants et agréables.

Enquête

Vous les aimez comment les musées?

Patrick JACQUEMOT 20.000 résidents ont reçu un courrier les invitant à répondre à un questionnaire sur leur approche des musées au Luxembourg ou à l'étranger. Alors : trop cher, pas à votre goût, trop compliqué ou, au contraire, abordables, intéressants et agréables.

1999, 2009... la litanie des études décennales sur les pratiques culturelles des Luxembourgeois aurait dû se poursuivre en 2019. Sauf que le covid est passé par là. Le virus venant stopper la série initiée par le ministère de la Culture. Cet été, l'administration dirigée par Sam Tanson (Déi Gréng) a toutefois demandé à ce qu'une nouvelle enquête soit menée. Objectif : sonder les habitants sur ce qu'ils apprécient (ou reprochent) au paysage muséal national. Monique Borsenberger, du Liser, sera chargée de l'analyse des résultats.

Vous aviez déjà travaillé sur les deux précédentes études. Qu'est-ce qui a changé cette fois?

Monique Borsenberger : "Déjà le covid a rendu délicat tout questionnaire en face-à-face (NDLR : comme pour le prochain recensement). Avec le Statec, nous avons donc dû changer de méthode et partir sur un sondage web. Cela impliquait un questionnaire plus ramassé. Là, en une vingtaine de minutes, les internautes doivent avoir fini de répondre.

Du coup, un seul angle est ciblé : la pratique des musées par les résidents. Combien de fois ils s'y rendent, avec qui, comment accèdent-ils aux informations sur les expositions, quels freins rencontrent-ils à l'heure de pousser la porte de ces établissements?

Et l'étude vaut pour les quelque 80 musées du pays?

«Non, bien au-delà. L'idée est de savoir ce que recherchent celles et ceux qui vont au musée et le public qui ne s'y rend pas. Que cela soit prés de chez eux, dans la Grade Région ou plus loin à l'étranger. D'ailleurs, ce sondage 2021 réalisé auprès de 20.000 résidents de 15 ans et plus intégrera une notion régionale qu'il est important de connaître pour le ministère de la Culture. Les musées d'un secteur sont-ils fréquentés par les habitants de cette même région. Donc le questionnaire a été envoyé à des habitants des six régions touristiques du pays.

A priori, le sondage s'arrêtera fin août...

"Il y aura peut-être une relance. Pour l'heure, nous ne sommes pas loin des 2.000 retours. Mais il en faudrait encore plus, notamment pour affiner cette dimension locale. Par exemple, cela manque un peu de répondants du côté du Mullerthal, de l'Eisleck ou de la Moselle. Si les gens qui ont reçu une invitation à participer et un login peuvent prendre quelques minutes pour répondre ce serait utile...

On verra dans les prochains jours si une relance s'impose pour augmenter la participation, afin de baser l'interprétation sur un panel représentatif. Le sondage est en cinq langues, pas d'excuses!

Qu'est-ce qui limite généralement l'attractivité des musées?

«Outre le covid qui a considérablement bouleversé les habitudes? Contrairement à un a priori, au Luxembourg, l'accès au musée n'est pas une question de prix. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'occasions de visiter ces lieux gratuitement (Nuit des musées, Journées du patrimoine, Luxembourg Museum Days, etc) ou parce que le billet d'entrée n'est vraiment pas si cher au vu de la qualité des expositions. Les précédentes études ont mis en avant que le frein majeur était à trouver du côté de l'habitude. Etre allé ou non au musée dans son enfance, sa jeunesse caractérise beaucoup son attitude d'adulte.

Le niveau d'éducation joue aussi. Plus les personnes ont fait des études longues, plus elles sont attirées dans les musées. Mais on verra ce qu'il en est ici et maintenant.

Y a-t-il une solution magique qui permettrait de booster la fréquentation des musées, de les rendre plus attractifs?

«Ce n'est pas à moi de la trouver, mais aux autorités culturelles. En tant que chercheuse du Liser ayant participé aux précédentes études, je ne peux que constater certains changements au fil des temps. Ainsi, en 2009, on pouvait s'apercevoir que l'accès à la culture au sens large (expo, théâtre, concert...) avait été relancé par l'élan donné, deux ans plus tôt, par Luxembourg Grande région, capitale européenne de la Culture. Peut-être qu'Esch 2022 aura le même effet bénéfique. Il sera possible de s'en apercevoir bien avant l'étude 2029, j'espère.»

