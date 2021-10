Jauge sans limite, foule sans masques et décibels de rigueur : samedi soir à la Rockhal, la venue du DJ Paul Kalkbrenner avait quelque chose d'historique. Près de 18 mois qu'aucune salle de spectacle n'avait affiché «sold out»!

Enfin un concert à guichets fermés

Patrick JACQUEMOT Jauge sans limite, foule sans masques et décibels de rigueur : samedi soir à la Rockhal, la venue du DJ Paul Kalkbrenner avait quelque chose d'historique. Près de 18 mois qu'aucune salle de spectacle n'avait affiché «sold out»!

Voilà le 23 octobre 2021 entré dans l'histoire culturelle du Luxembourg. Entre fermeture des salles de spectacles, reprise (timide) ou sous contrôle (strict), aucun concert ne s'était plus tenu avec la foule des grands jours et la frénésie des grands soirs depuis... plus d'un an et demi et l'apparition du covid. Le live du DJ allemand Paul Kalkbrenner, samedi soir à la Rockhal, a mis fin à cette série noire et de fort belle manière. 6.000 spectateurs, rien que ça!

Sans doute d'ailleurs, Paul Kalkbrenner ne s'attendait-il pas à pareil accueil. Mais la foule des fans luxembourgeois a réservé à celui qui a signé la bande originale du film Berlin Calling une arrivée digne des plus grandes stars jadis accueillies entre ces murs à Belval. Et qu'importait alors qu'il faille se plier au CovidCheck à l'entrée de la salle, comme cela pourrait être le cas en milieu professionnel dès le 1er novembre prochain : la foule avait trop hâte de goûter à l'ivresse de la fête, sans masque ni distanciation. Comme avant!

L'Atelier a ainsi réussi son coup avant tout le monde : faire carton plein pour un live de l'ère (espérons) post-covid. Et, à une autre échelle, il s'apprête déjà à refaire de même avec le concert à guichets fermés d'Arlo Parks, aux Rotondes le 7 décembre prochain ou de Helge Schneider à la salle de Hollerich cette fois.

