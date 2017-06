Viendra, viendra pas? Le doute a plané concernant le concert d'Elton John à la Coque. Mais la star était bien présente ce mardi soir et a enflammé la salle lors de son concert.

Les fans luxembourgeois ont pu apprécier des tubes comme „Benny and the Jets“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“, „Blue Eyes“, „Candle in the Wind“ ou encore „Don't Go Breaking my Heart“.





