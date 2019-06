Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de «La Reine des Neiges 2» à quelques mois de sa sortie en salles, le 20 novembre prochain.

Elsa et Anna de retour dans une nouvelle bande-annonce

AFP - Elsa et sa sœur Anna sont de retour pour une nouvelle aventure qui va les emmener loin de leur royaume d'Arendelle afin de faire la lumière sur le passé. Accompagnées de Kristoff et d'Olaf ainsi que de Sven, elles devront faire face à des dangers insoupçonnés. En plus de la bande-annonce, trois images inédites ont été révélées.

Cinq ans après la sortie du film phénomène, «La Reine des Neiges» revient pour son deuxième volet. Le nouveau film d'animation des studios Walt Disney se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce pleine de magie, à retrouver ci-dessous.

Pour cette nouvelle aventure, Elsa devra partir à la recherche de son passé pour trouver la vérité et révéler ses mystères loin de son royaume d'Arendelle. Une aventure dangereuse mais Elsa pourra compter sur sa sœur Anna, Kristoff, Olaf et Sven pour percer les secrets qui entourent ses pouvoirs.



Disney Animation avait déjà donné un avant-goût de cette nouvelle bande-annonce le lundi 10 juin en dévoilant une affiche inédite sur son compte Twitter où l'on peut voir Elsa accompagnée de sa sœur Anna dans une forêt au milieu d'un brouillard épais.

Rendez-vous le 20 novembre prochain pour découvrir leurs aventures!

