e-Lake festival: une affiche cinq étoiles

Fünf Sterne Deluxe, Itchy, Kensington, Versus You, de Läb, Zero Point Five, Der Däiwel, DJ Mark Sixma, Ørjan Nilsen et Markus Schulz sont les têtes d'affiche du e-Lake festival qui se tiendra du 10 au 12 août à Echternach.

Les organisateurs du e-Lake festival ont annoncé vendredi soir les premiers noms des groupes qui seront sur scène du 10 au 12 août au lac d'Echternach.

Le vendredi 10 août, le festival débutera avec le hip-hop allemand des Fünf Sterne Deluxe venus de Hambourg, puis le punk rock d'Itchy et le rock alternatif de Kensington prendront le relais.

Cette 23e édition inclut les groupes luxembourgeois Versus You, de Läb, Zero Point Five, et Der Däiwel.

Le samedi, douze heures de musique électronique seront au programme, avec notamment DJ Mark Sixma, Ørjan Nilsen et Markus Schulz.