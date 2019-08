«The Rock» a récupéré son titre d'acteur au cachet le plus élevé au monde; selon le classement dévoilé jeudi par le magazine Forbes. Il devance Chris Hemsworth et Robert Downey Jr.

Dwayne Johnson, acteur le mieux payé au monde

«The Rock» a récupéré son titre d'acteur au cachet le plus élevé au monde; selon le classement dévoilé jeudi par le magazine Forbes. Il devance Chris Hemsworth et Robert Downey Jr.

(AFP) - L'ancien joueur de football américain devenu star du catch puis acteur était déjà sur la plus haute marche du podium en 2016 avant d'être recalé à la deuxième place ces deux dernières années. En 2019, il est de nouveau l'acteur le mieux payé du monde avec sa fortune amassée entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019.

L'acteur de 47 ans, spécialisé des films d'action, est notamment la tête d'affiche du film «Jumanji: Bienvenue dans la jungle» (2017) - dont une suite est attendue - et star des Fast and Furious, dont le dernier «Fast and Furious: Hobbs and Shaw», est sorti ce mois-ci.

«Il est simplement devenu la star la plus prisée du moment», estime Paul Dergarabedian, analyste chez Comscore. «Et il est toujours en train de travailler - il est infatigable», poursuit-il.

Chris Hemsworth à la deuxième place

Pointe à la deuxième place, avec 76,4 millions de dollars, Chris Hemsworth, l'un des nombreux acteurs de ce Top 10 à camper un super-héros de l'univers Marvel mis à l'honneur dans le dernier «Avengers: Endgame», le film le plus lucratif de tous les temps.

Chris Hemsworth, qui joue Thor, est suivi par Robert Downey Jr. (Iron Man) et ses 66 millions de dollars empochés. Chris Evans, alias Captain America, est huitième (43,5 millions) tandis que Paul Rudd - Ant-man - s'assoit avec ses 41 millions de dollars à l'avant-dernier siège de ce Top 10.

A la sixième place figure Bradley Cooper, qui prête sa voix au personnage de Rocket dans le dernier «Avengers». Mais la majorité de ses 57 millions de dollars provient des recettes de son film «A Star is Born» , où l'acteur-réalisateur partage l'affiche avec la star de la pop Lady Gaga, selon Forbes.

Le Top 10 en millions de dollars

1. Dwayne Johnson 89,4 millions

2. Chris Hemsworth 76,4 millions

3. Robert Downey Jr. 66 millions

4. Akshay Kumar 65 millions

5. Jackie Chan 58 millions

6. Bradley Cooper 57 millions

7. Adam Sandler 57 millions

8. Chris Evans 43.5 millions

9. Paul Rudd 41 millions

10. Will Smith 35 millions