Dudelange dans les couloirs du temps

Comme à l'accoutumée, la 18e édition de la «Butschebuerger Buergfest» a permis à Dudelange de connaître le tumulte médiéval. Un flash-back de six siècles.

(rsd) - Et dire qu'il y a 18 ans, il ne s'agissait que pour un groupe de passionnés de reconstituer un modeste marché de village comme au Moyen Age. Les années ont passé, et la «Butschebuerger Buergfest» a fini par devenir le plus grand festival médiéval de la Grande Région. Et le rendez-vous 2019 de ce week-end n'a fait que confirmer la popularité de cette fête, même si la météo était plutôt grisâtre.

Cette année, les Allemands et les «Gaulois» se sont mêlés volontiers à l'armée des visiteurs venus remonter le temps. Même des Ibères et les Lusitaniens faisaient entendre leur accent chantant dans les allées et devant les quelque 90 étals du marché médiéval.

Les bardes et leurs chansons à boire aussi bien que les jongleurs ont séduit la foule. Mais c'est bien le grand tournoi équestre et le spectacle de la taverne donnée en soirée, samedi, qui furent les plus appréciés. Et chacun de trinquer au courage des chevalier et faire ripaille en toute amitié.

Résultat, ils étaient nombreux, dimanche matin, à se rendre à la chapelle Saint-Luc pour se repentir de quelques excès de boissons et de nourriture, mais pas de bonne humeur.