«Du bout des lèvres»: Depardieu a chanté Barbara à la Philharmonie

Nous avions rendez-vous à la Philharmonie avec de fortes personnalités. Mais allions-nous voir Gérard Depardieu ou écouter Barbara?

Dans un écrin noir d’une sombre sobriété, Depardieu s’approche du piano, juste auréolé de lumière. Ses premiers mots sont saisissants: «Je ne veux pas de photo, je ne veux pas d’interview...» et il enchaîne avec une première chanson qui nous fait entrer très vite dans le spectacle: il ne parle pas de lui, jamais (sauf quand il nous dit merci en russe…), et s’efface devant son auteur. Il alterne des passages où il cite Barbara et l’interprétation de ses titres. Aucune réécriture, il utilise le «je» d’une femme et cela résonne merveilleusement.



De sa voix légère, tremblante par moment mais à la diction parfaite, il nous oblige à écouter chaque mot, chaque intention, chaque sentiment couchés sur le papier par une artiste qui mettait son quotidien, sa naïveté et sa vie dans ses chansons. Ce qui n’empêche pas des révoltes avec, par exemple, le «pour qui comment quand et pourquoi» de «Perlimpinpin» terminé dans un emportement sincère et libérateur ou la tristesse incommensurable de «La solitude» puis de «Sid’Amour à mort».

Sur la fin arrivent les titres les plus connus. «L’aigle noir», peut-être la moins inspirée des interprétations mais dont Depardieu prend la posture et l’ampleur, rendant au texte toute son effroyable vérité, «Il pleut sur Nantes» où chaque goutte est distillée jusqu’au dernier mot, le plus important, et «Dis, quand reviendras-tu» à nous tirer des larmes.

Une rencontre, un hommage

La rencontre entre les artistes date de l’enfance de l’acteur, quand il ne parlait pas et que les mots de Barbara touchaient l’hyperémotif, le contemplatif qu’il était. Concrétisée par une profonde amitié construite au fil des années et par un spectacle commun, «Lilly Passion» en 1985, cette soirée est portée par l’émotion, voulue comme un hommage loyal à l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition de Barbara. L’acteur imposant s’efface devant la personnalité de son amie, abordant son répertoire avec une humilité et une fragilité qui émeuvent et qui nous montrent quel interprète extraordinaire il peut être. C’est l’authenticité de cet attachement qui donne du poids au couplet qu’il ajoute à la chanson «Drouot» pour critiquer la vente au plus offrant des souvenirs personnels de la chanteuse peu de temps après son décès.

Au bout de presque deux heures de présence, ce souci de vérité se retrouve dans les remerciements adressés à l’homme de l’ombre qui fait vivre le prompteur («et oui, les années qui passent…»), sans que son usage n’enlève rien à l’émotion ressentie. Remerciements aussi au pianiste Gérard Daguerre, fidèle musicien de Barbara qui a admirablement accompagné les sentiments de la soirée.

Pour laisser le mot de la fin à cette immense dame qu’était Barbara, Gérard Depardieu nous a parlé «du bout des lèvres» et nous l’avons entendu «du bout du cœur»…

Par Raphaëlle Faure



