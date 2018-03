Le groupe autour de John Rech a célébré son 20e anniversaire au fond de la mine de Rumelange, un événement musical très spécial.

Dream Catcher entraîne ses fans dans les profondeurs

(mt) - La mine, c'est le lieu insolite que Dream Catcher, le projet solo de John Rech, a choisi pour célébrer ses 20 ans. Un premier concert a eu lieu vendredi, puis deux autres samedi et dimanche.

Les fans ont dû s'équiper de casques de sécurité avant d'être conduits dans le tunnel par le chemin de fer de la mine. A 800 mètres de là, sur une scène comme sortie de la roche, John Rech (voix) et ses musiciens Christoph Brill (guitare), Wolfgang Wehner (violon), Eric Falchero (piano, accordéon et voix), Claude Zeimes (basse) et Rainer Dettling (batterie), réchauffent l'atmosphère.

Pour ces concerts-anniversaire, le groupe a joué quelques reprises de certaines chansons de T42: "Marie-Anne", "Kitty" ou "She dances". Cet été, un CD de l'enregistrement de ces live sera publié.