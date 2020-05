Disney+ débarque au Grand-Duché à la rentrée

La plateforme qui compte désormais plus de 54 millions d'abonnés dans le monde va poursuivre son déploiement. Le Grand-Duché disposera des programmes dès septembre. Tout comme le Portugal.

Patrick JACQUEMOT La plateforme qui compte désormais plus de 54 millions d'abonnés dans le monde va poursuivre son déploiement. Le Grand-Duché disposera des programmes dès septembre. Tout comme le Portugal.

Le 7 avril dernier, Disney+ débarquait sur les écrans en France. Le site de streaming dépassait dans les jours suivants la barre des 50 millions d'inscrits. Un mois plus tard, le nombre d'abonnés a encore grossi, à l'échelle de la planète, pour atteindre les 54,5 millions. Pas mal en seulement un semestre d'exploitation... Et la progression devrait se poursuivre, puisque le diffuseur vient d'annoncer son intention de s'attaquer au Japon dès juin.

Si l'Amérique latine fait partie des marchés cibles d'ici la fin de l'année, Bob Chapek, directeur général de Disney, vient de dévoiler sa stratégie pour l'Europe. Ainsi, pour septembre, la plateforme compte se promouvoir auprès des spectateurs du Luxembourg et du Portugal ainsi que des pays nordiques.

La compagnie internationale avait initialement prévu que son service de SVoD Disney+ atteindrait entre 60 et 90 millions d'abonnés après environ cinq ans. La fourchette basse de cet objectif est désormais à portée six mois seulement après la diffusion des premiers programmes aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas , en novembre dernier.

Depuis, le diffuseur a proposé des offres en Australie, Nouvelle-Zélande et dans plusieurs pays d'Europe occidentale. Le géant du divertissement en a fait un hub pour diffuser presque tout ce qu'il produit, notamment ses franchises Star Wars et Marvel, les créations Pixar et tous les films et dessins animés



A titre comparatif, son principal concurrent Netflix compte plus de 182 millions d'abonnés dans le monde.



